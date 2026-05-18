Brent превысила $111/барр

Уолл-стрит в пятницу закрылась снижением основных индексов на 1,1-1,5%. Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник. Нефть продолжает дорожать утром понедельника, цена Brent превысила $111 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу.

Негативное влияние на динамику рынка оказало разочарование инвесторов результатами американо-китайских переговоров, которые не привели к прорывам в сфере торговли или в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на нефть в конце прошлой недели продолжали расти в отсутствие ясности перспектив завершения ближневосточного кризиса и восстановления поставок через Ормузский пролив. Подорожание энергоресурсов способствует ускорению инфляции в США, тогда как американская экономика продолжает демонстрировать устойчивость.

Как показали опубликованные в пятницу данные, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае достиг максимума более чем за четыре года - 19,6 пункта против 11 пунктов в апреле. Значение индикатора выше нуля говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Между тем объем промпроизводства в Штатах в апреле увеличился сильнее ожиданий - на 0,7% к предыдущему месяцу, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем на 0,3%.

На этом фоне трейдеры и эксперты уже не ждут от американского ЦБ снижения ключевой процентной ставки в текущем году и теперь допускают возможность ужесточения денежно-кредитной политики в США. В пятницу рынок оценивал вероятность повышения ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов до конца года почти в 40% против 20% неделей ранее, по данным FedWatch.

Аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая отметила, что увеличение стоимости заимствований будет иметь негативные последствия для компаний, которое проявится, помимо прочего, в росте затрат на строительство новых объектов, включая центры обработки данных.

В тройку лидеров падения среди компонентов индекса S&P 500 вошли Corning Inc. (-7,9%), Coinbase Global (SPB: COIN) Inc. (-7,8%) и Ford Motor (SPB: F) Co. (-7,5%). Самый активный рост в его составе продемонстрировали DexCom Inc. (+6,7%), FactSet Research Systems (+6,4%) и Workday Inc. (+5,3%).

Заметно снизились котировки технологических компаний, в том числе Micron Technology - на 6,6%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 6,2%, Super Micro Computer - на 6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 5,7%, Tesla (SPB: TSLA) - на 4,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,4%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 1,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,1%.

Applied Materials (SPB: AMAT) сократила капитализацию на 0,9%, несмотря на позитивную отчетность. Производитель оборудования для выпуска чипов во втором квартале 2026 фингода нарастил скорректированную прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка.

Котировки Microsoft Corp. (SPB: MSFT) поднялись на 3,1% после того, как инвестор-миллиардер Билл Акман сообщил, что его компания Pershing Square открыла новую позицию в акциях Microsoft. Акман отметил, что после недавнего падения курса его бумаг технологический гигант имеет "весьма привлекательную оценку".

Капитализация нефтедобывающих компаний повысились вслед за ценами на нефть, в том числе Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,4%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 3,3%.

При этом рыночная стоимость авиакомпаний, значительную часть затрат которых составляют расходы на авиационное топливо, снизилась: United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 3,3%, Alaska Air Group - на 3,2%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,1%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в пятницу опустился на 1,07% - до 49526,17 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,24% - до 7408,5 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,54% и закрылся на отметке 26225,14 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в понедельник.

Давление на мировые рынки оказывает продолжающийся подъем цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта, усиливающий опасения ускорения инфляции в мире. При этом сигналов о возможности скорого разрешения конфликта в регионе нет: президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что иранской стороне стоит побыстрее принять решение по сделке с Вашингтоном.

"То, что касается Ирана, часики тикают. Им лучше начать действовать быстро, или же от них ничего не останется", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Статданные из Китая, обнародованные в понедельник, показали, что экономика страны чувствует на себе негативные последствия конфликта.

Темпы роста промпроизводства в КНР в апреле сократились до 4,1% в годовом выражении с 5,7% в марте и были самыми низкими с июля 2023 года, повышение розничных продаж замедлилось до 0,2% в годовом выражении (+1,7% в марте), став минимальным с декабря 2022 года.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 1,2%.

Лидерами снижения в Шанхае являются акции Shanghai SupeZET Engineering Technology (-16%), Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic (-10%), China Sports Industry (-10%). В то же время уверенно дорожают бумаги Suochen Information Technology (+20%), Jiangsu Longda Superalloy (+18,4%), WindSun Science & Technology (+16,5%).

В Гонконге резко дешевеют акции Li Auto (SPB: LI) Inc. (-13,8%), Longfor Group (-7,1%), Geely Automobile (-4,7%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-1,7%). В то же время рыночная стоимость China Telecom выросла на 4,5%, CNOOC - на 1,5%, Lenovo - на 1,1%.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,7% в ходе торгов. Заметно дешевеют акции технологических компаний, в том числе Kioxia Holdings (-8,3%), SoftBank Group (-2,1%), Fujikura (-1,7%).

Капитализация Mizuho Financial упала на 5,7%, несмотря на сильные результаты финкомпании за прошедший фингод. Японское издание Yomiuri Shimbun сообщило в воскресенье, что банк планирует дополнительные инвестиции в интернет-компанию Rakuten, однако Mizuho заявил, что еще не принял такого решения.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,3% вслед за повышение котировок акций Samsung Electronics (+4,3%), Samsung Electro-Mechanics (+3%), SK Hynix (+0,9%).

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,4%.

Рост цен на нефть продолжается утром в понедельник после значительного подъема по итогам прошлой недели, трейдеры опасаются новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск повышается на $1,8 (1,65%), до 111,06 за баррель. В прошлую пятницу этот контракт подорожал на $3,54 (3,35%), до $109,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,11 (2%), до $107,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 4,25% (4,2%), до $105,42 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 7,8%, WTI - на 10,5% на фоне неопределенности вокруг мирных переговоров между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности в субботу обсудил дальнейшие действия в ситуации с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники. Телеканал не сообщает, какие решения были приняты в ходе встречи, но напоминает, что в последнее время Трамп проявляет все большее нетерпение по поводу того, как Тегеран ведет дипломатические переговоры, и рассматривает более серьезно возможность возобновления крупных боевых операций в Иране.

Ранее президент заявил в телефонном разговоре с Axios, что, по его мнению, Иран хочет заключить сделку, и он ждет обновленного иранского предложения, которое будет лучше предыдущего.

"Мы хотим заключить сделку. Они находятся не там, где мы бы хотели, чтобы они были. Им придется этого добиться, иначе они сильно пострадают, а они этого не хотят", - сказал Трамп. По его словам, США нанесут удар по Ирану "гораздо сильнее, чем раньше", если Тегеран не выступит с лучшим предложением.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) готов вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива в условиях продолжающейся блокады США Ормузского пролива, сообщают иранские СМИ.

"В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", - цитируют СМИ заявление представителя КСИР Ибрагима Зольфагари.

"Тон заявлений США и Ирана вновь стал существенно более конфронтационным, - написали аналитики Commerzbank. - Перемирие продолжается, однако надежды на скорое открытие Ормузского пролива не оправдались".

Тем временем удар беспилотника вызвал пожар рядом с атомной электростанцией "Барака" в Абу-Даби (ОАЭ), сообщило управление по делам СМИ Абу-Даби. "Инцидент не повлиял на радиационную безопасность или основные операции объекта", - говорится в сообщении. АЭС "Барака" - первая атомная электростанция в арабском мире и единственная в стране, обеспечивает около 25% электроэнергии ОАЭ и считается одним из наиболее стратегически важных энергетических объектов в Персидском заливе.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на пять и составило 415 единиц. Число газовых буровых понизилось на одну, до 128 единиц.