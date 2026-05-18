Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Глава Минэкономразвития: все больше аргументов указывают на возможность дальнейшего смягчения ДКП
Замедление годовой потребительской инфляции в РФ, снижение годовых цен промпроизводителей, прекращение роста кредитов бизнесу и населению указывают на возможность дальнейшего смягчения ДКП, при этом есть пространство для маневра по скорости снижения...
 
В России вырос уровень цифровой финансовой культуры
Индекс цифровой финансовой культуры за 2025 г. вырос на 2,2 п. п. до 44,5. Это комплексный показатель, который объединяет знания о финансах и цифровых сервисах, а также реальные поведенческие практики. Его второй год подряд измеряют Альфа-банк и...
 
Добыча россыпного золота может уйти в серую зону
Отраслевые ассоциации оценивают добычу россыпного золота в России в 2025 году в 78-82 тонны, сообщил "Коммерсанту" гендиректор объединения АЗДК "Золото Якутии" Валентин Черняков. На этот год, по его оценкам, прогноз скорее умеренно негативный -...
 
18 мая 2026 года 09:11

Brent превысила $111/барр

Уолл-стрит в пятницу закрылась снижением основных индексов на 1,1-1,5%. Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник. Нефть продолжает дорожать утром понедельника, цена Brent превысила $111 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу.

Негативное влияние на динамику рынка оказало разочарование инвесторов результатами американо-китайских переговоров, которые не привели к прорывам в сфере торговли или в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на нефть в конце прошлой недели продолжали расти в отсутствие ясности перспектив завершения ближневосточного кризиса и восстановления поставок через Ормузский пролив. Подорожание энергоресурсов способствует ускорению инфляции в США, тогда как американская экономика продолжает демонстрировать устойчивость.

Как показали опубликованные в пятницу данные, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае достиг максимума более чем за четыре года - 19,6 пункта против 11 пунктов в апреле. Значение индикатора выше нуля говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Между тем объем промпроизводства в Штатах в апреле увеличился сильнее ожиданий - на 0,7% к предыдущему месяцу, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем на 0,3%.

На этом фоне трейдеры и эксперты уже не ждут от американского ЦБ снижения ключевой процентной ставки в текущем году и теперь допускают возможность ужесточения денежно-кредитной политики в США. В пятницу рынок оценивал вероятность повышения ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов до конца года почти в 40% против 20% неделей ранее, по данным FedWatch.

Аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая отметила, что увеличение стоимости заимствований будет иметь негативные последствия для компаний, которое проявится, помимо прочего, в росте затрат на строительство новых объектов, включая центры обработки данных.

В тройку лидеров падения среди компонентов индекса S&P 500 вошли Corning Inc. (-7,9%), Coinbase Global (SPB: COIN) Inc. (-7,8%) и Ford Motor (SPB: F) Co. (-7,5%). Самый активный рост в его составе продемонстрировали DexCom Inc. (+6,7%), FactSet Research Systems (+6,4%) и Workday Inc. (+5,3%).

Заметно снизились котировки технологических компаний, в том числе Micron Technology - на 6,6%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 6,2%, Super Micro Computer - на 6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 5,7%, Tesla (SPB: TSLA) - на 4,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,4%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 1,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,1%.

Applied Materials (SPB: AMAT) сократила капитализацию на 0,9%, несмотря на позитивную отчетность. Производитель оборудования для выпуска чипов во втором квартале 2026 фингода нарастил скорректированную прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка.

Котировки Microsoft Corp. (SPB: MSFT) поднялись на 3,1% после того, как инвестор-миллиардер Билл Акман сообщил, что его компания Pershing Square открыла новую позицию в акциях Microsoft. Акман отметил, что после недавнего падения курса его бумаг технологический гигант имеет "весьма привлекательную оценку".

Капитализация нефтедобывающих компаний повысились вслед за ценами на нефть, в том числе Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,4%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 3,3%.

При этом рыночная стоимость авиакомпаний, значительную часть затрат которых составляют расходы на авиационное топливо, снизилась: United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 3,3%, Alaska Air Group - на 3,2%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,1%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в пятницу опустился на 1,07% - до 49526,17 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,24% - до 7408,5 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,54% и закрылся на отметке 26225,14 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в понедельник.

Давление на мировые рынки оказывает продолжающийся подъем цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта, усиливающий опасения ускорения инфляции в мире. При этом сигналов о возможности скорого разрешения конфликта в регионе нет: президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что иранской стороне стоит побыстрее принять решение по сделке с Вашингтоном.

"То, что касается Ирана, часики тикают. Им лучше начать действовать быстро, или же от них ничего не останется", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Статданные из Китая, обнародованные в понедельник, показали, что экономика страны чувствует на себе негативные последствия конфликта.

Темпы роста промпроизводства в КНР в апреле сократились до 4,1% в годовом выражении с 5,7% в марте и были самыми низкими с июля 2023 года, повышение розничных продаж замедлилось до 0,2% в годовом выражении (+1,7% в марте), став минимальным с декабря 2022 года.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 1,2%.

Лидерами снижения в Шанхае являются акции Shanghai SupeZET Engineering Technology (-16%), Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic (-10%), China Sports Industry (-10%). В то же время уверенно дорожают бумаги Suochen Information Technology (+20%), Jiangsu Longda Superalloy (+18,4%), WindSun Science & Technology (+16,5%).

В Гонконге резко дешевеют акции Li Auto (SPB: LI) Inc. (-13,8%), Longfor Group (-7,1%), Geely Automobile (-4,7%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-1,7%). В то же время рыночная стоимость China Telecom выросла на 4,5%, CNOOC - на 1,5%, Lenovo - на 1,1%.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,7% в ходе торгов. Заметно дешевеют акции технологических компаний, в том числе Kioxia Holdings (-8,3%), SoftBank Group (-2,1%), Fujikura (-1,7%).

Капитализация Mizuho Financial упала на 5,7%, несмотря на сильные результаты финкомпании за прошедший фингод. Японское издание Yomiuri Shimbun сообщило в воскресенье, что банк планирует дополнительные инвестиции в интернет-компанию Rakuten, однако Mizuho заявил, что еще не принял такого решения.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,3% вслед за повышение котировок акций Samsung Electronics (+4,3%), Samsung Electro-Mechanics (+3%), SK Hynix (+0,9%).

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,4%.

Рост цен на нефть продолжается утром в понедельник после значительного подъема по итогам прошлой недели, трейдеры опасаются новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск повышается на $1,8 (1,65%), до 111,06 за баррель. В прошлую пятницу этот контракт подорожал на $3,54 (3,35%), до $109,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,11 (2%), до $107,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 4,25% (4,2%), до $105,42 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 7,8%, WTI - на 10,5% на фоне неопределенности вокруг мирных переговоров между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности в субботу обсудил дальнейшие действия в ситуации с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники. Телеканал не сообщает, какие решения были приняты в ходе встречи, но напоминает, что в последнее время Трамп проявляет все большее нетерпение по поводу того, как Тегеран ведет дипломатические переговоры, и рассматривает более серьезно возможность возобновления крупных боевых операций в Иране.

Ранее президент заявил в телефонном разговоре с Axios, что, по его мнению, Иран хочет заключить сделку, и он ждет обновленного иранского предложения, которое будет лучше предыдущего.

"Мы хотим заключить сделку. Они находятся не там, где мы бы хотели, чтобы они были. Им придется этого добиться, иначе они сильно пострадают, а они этого не хотят", - сказал Трамп. По его словам, США нанесут удар по Ирану "гораздо сильнее, чем раньше", если Тегеран не выступит с лучшим предложением.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) готов вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива в условиях продолжающейся блокады США Ормузского пролива, сообщают иранские СМИ.

"В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", - цитируют СМИ заявление представителя КСИР Ибрагима Зольфагари.

"Тон заявлений США и Ирана вновь стал существенно более конфронтационным, - написали аналитики Commerzbank. - Перемирие продолжается, однако надежды на скорое открытие Ормузского пролива не оправдались".

Тем временем удар беспилотника вызвал пожар рядом с атомной электростанцией "Барака" в Абу-Даби (ОАЭ), сообщило управление по делам СМИ Абу-Даби. "Инцидент не повлиял на радиационную безопасность или основные операции объекта", - говорится в сообщении. АЭС "Барака" - первая атомная электростанция в арабском мире и единственная в стране, обеспечивает около 25% электроэнергии ОАЭ и считается одним из наиболее стратегически важных энергетических объектов в Персидском заливе.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на пять и составило 415 единиц. Число газовых буровых понизилось на одну, до 128 единиц.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 мая 2026 года 19:44
Рубль в понедельник подорожал в паре с юанем на фоне растущей нефти
Москва. 18 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подорожал на фоне высоких цен на нефть. Поддержку рублю также оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам мая. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет апрельский НДД, НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
18 мая 2026 года 19:40
Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2670п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом", упали бумаги ЮГК
Москва. 18 мая. Российский рынок акций начал неделю с роста на фоне данных Росстата о замедлении инфляции в РФ и подорожавшей нефти (июльский фьючерс на Brent поднялся к $111 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи поднялся в район 2670 пунктов, при этом локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,6%) на фоне ожиданий визита президента РФ Владимира Путина в Китай.    читать дальше
18 мая 2026 года 19:00
Freedom Finance Global понизил рейтинг акций Serve Robotics до "держать"
Freedom Finance Global понизил рейтинг акций Serve Robotics с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $18 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 100%, сообщается в комментарии аналитиков. Serve Robotics отчиталась о результатах за квартал, показав заметное улучшение...    читать дальше
18 мая 2026 года 18:40
Акции Сургутнефтегаза, БСПБ и РусАла будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Сургутнефтегаза", банка "Санкт-Петербург" и "РусАла" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" находятся в нисходящем тренде с мартовских максимумов в районе 51 руб., - пишет эксперт. - На прошлой неделе...    читать дальше
18 мая 2026 года 18:20
СберИнвестиции оставили без изменений топ дивидендных акций РФ
Аналитики "СберИнвестиций" оставили без изменений топ дивидендных акций РФ В текущую подборку вошли вошли "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть". "В России стартовал сезон дивидендных выплат. В нашей подборке свои реестры закрыли "Лукойл" и HeadHunter. Так как...    читать дальше
18 мая 2026 года 18:02
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter
Долгосрочный инвестиционный кейс МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) позитивен, рекомендация "покупать" для акций эмитента сохраняется, сообщается в материале аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Исходя из планов компании об обратном выкупе акций, которые потенциально смогут...    читать дальше
18 мая 2026 года 17:42
SberCIB рекомендует "покупать" акции HeadHunter с прогнозной ценой 4400 руб
SberCIB Investment Research рекомендует "покупать" акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Результаты эмитента за 1К26 оказались нейтральными - основной бизнес все еще находится под давлением, но ситуация...    читать дальше
18 мая 2026 года 17:19
Акции Делимобиля пока не выглядят привлекательными - ПСБ
Акции ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") пока не выглядят привлекательными для инвестора, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Финансовый отчет эмитента за первый квартал текущего года выглядит слабо, констатирует эксперт. Сейчас компания проводит временное...    читать дальше
18 мая 2026 года 16:51
Прогнозная цена акций HeadHunter - 4160 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на горизонте года составляет 4160 рублей за штуку, прогнозирует эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова. Эмитент представил сдержанные финансовые результаты за первый квартал 2026 года на фоне сложной макроэкономической конъюнктуры и...    читать дальше
18 мая 2026 года 16:19
Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит движение в диапазоне 2580-2680п - "Гарда Капитал"
Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит боковое движение в диапазоне 2580-2680 пунктов, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Сантимент на рынке в целом сдержанный, констатирует эксперт. Несмотря на взлет нефтяных цен почти на 60% за три месяца, индекс...    читать дальше
18 мая 2026 года 15:52
Поводов для замедления процесса снижения ставки ЦБ РФ пока нет - ПСБ
Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в сложившихся условиях сохраняется, при этом поводов для замедления процесса пока нет, говорится в материале аналитика банка ПСБ Дениса Попова. Итоговая месячная статистика Росстата (апрель) снова показала, что торможение инфляции...    читать дальше
18 мая 2026 года 15:22
Рубль может уйти ниже 72 руб./$1 в ближайшее время - "Гарда Капитал"
Курс валютной пары доллар/рубль может уйти ниже уровня в 72 руб./$1 в ближайшее время, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Поддержку рублю по-прежнему оказывают высокие реальные ставки в экономике и дисбаланс между предложением инвалюты и спросом на нее,...    читать дальше
18 мая 2026 года 14:51
Участие в размещении бондов ГТЛК интересно при снижении ориентира по купону не более чем до 15,80% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 4-летних облигаций АО "ГТЛК" серии 002Р-13 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 15,80%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. ГТЛК 21 мая собирает заявки на размещение 4-летнего...    читать дальше
18 мая 2026 года 14:22
Альфа-банк сохраняет оценку "по рынку" для акций банка "Санкт-Петербург"
Альфа-банк сохраняет оценку "по рынку" с целевой ценой 410 руб. для акций банка "Санкт-Петербург" по результатам финансовой деятельности за 1К26 по МСФО, сообщается в обзоре аналитиков Евгения Кипниса и Филиппа Николаева. Чистая прибыль по итогам 1К26 составила 10,9 млрд руб. (рост в 2,5х раза...    читать дальше
18 мая 2026 года 13:51
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка с целевой ценой 20,5 руб. за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К26. Чистая прибыль за 1К26 составила 19,7 млрд руб. (+10% кв/кв, +57% г/г) при ROE на уровне 20%, превзойдя...    читать дальше
.