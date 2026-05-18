Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, с одной стороны, и публикации позитивных инфляционных данных, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России в апреле 2026 года составила 0,14% после 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-апрель текущего года цены в РФ выросли на 3,11%. Рост потребительских цен в апреле оказался существенно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,26%; он оказался ниже и недельной динамики, указывавшей на рост цен в апреле на 0,22%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2026 года замедлилась до 5,58% (аналитики ожидали 5,71%) с 5,86% на конец марта. На конец февраля годовая инфляция равнялась 5,91%, на конец января - 6,00%, на конец декабря - 5,59%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в апреле 2026 года составил 100,25%, в годовом выражении - 104,96%.

Росстат одновременно в пятницу опубликовал данные по инфляции с 5 по 12 мая (из-за праздника наблюдение за 8 дней). Рост потребительских цен в РФ с 5 по 12 мая составил 0,07% после снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля. Из данных за 12 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая замедлилась до 5,56% с 5,58% на конец апреля, если ее высчитывать из недельной динамики.

США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана, сообщила в субботу газета The New York Times, ссылаясь на ближневосточные источники. По их словам, ведется "самая масштабная с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня подготовка к возможному возобновлению атак на Иран уже на следующей неделе". Газета отмечает, ссылаясь на американских чиновников, что если президент США Дональд Трамп решит возобновить военные удары, возможны более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры.

Другой вариант, как говорят чиновники, состоит в том, чтобы отправить в Иран подразделения специального назначения для проведения операции по вывозу или уничтожению высокообогащенного урана, запасы которого спрятаны в подземном ядерном объекте в Исфахане. По данным официальных лиц, в марте на Ближний Восток прибыли несколько сотен бойцов спецподразделений, чтобы предоставить Трампу такую возможность. Однако источники указывают, что для такой операции потребуются тысячи военнослужащих вспомогательных войск, которые должны будут обеспечивать периметр безопасности и смогут вступить в бой с иранскими войсками. По признанию военных, такой вариант сопряжен с большим риском потерь.

Иранские власти уже заявили о готовности к возобновлению боевых действий. "Наши вооруженные силы готовы дать достойный ответ на любую агрессию. Ошибочная стратегия и неверные решения всегда приводят к ошибочным результатам", - написал в соцсети Х спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что иранской стороне стоит побыстрее принять решение о соглашении, так как иначе "ничего от них не останется". "То, что касается Ирана, часики тикают. Им лучше начать действовать быстро, или же от них ничего не останется", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекало 22 апреля. 21 апреля Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие, "пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность. В Тегеране в ответ заявляли, что блокада нарушает условия прекращения огня, и отказывались от переговоров.

В свою очередь глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи заявил, что иранские власти скоро ознакомят общественность с разработанной системой регулирования грузоперевозок в Ормузском проливе и сбора пошлин с судов. "Иран подготовил механизм по управлению движением в Ормузском проливе по установленному маршруту и вскоре его представит", - приводит издание Iran International слова парламентария. По его словам, из этой схемы извлекут выгоду лишь коммерческие суда и стороны, сотрудничающие с Ираном. Он добавил, что сбор пошлин будет идти на обеспечение специализированных услуг в рамках механизма.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Негативное влияние на динамику рынка оказало разочарование инвесторов результатами американо-китайских переговоров, которые не привели к прорывам в сфере торговли или в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Подорожание энергоресурсов способствует ускорению инфляции в США, тогда как американская экономика продолжает демонстрировать устойчивость. Как показали опубликованные в пятницу данные, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае достиг максимума более чем за четыре года - 19,6 пункта против 11 пунктов в апреле. Между тем объем промпроизводства в Штатах в апреле увеличился сильнее ожиданий - на 0,7% к предыдущему месяцу, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3%.

На этом фоне трейдеры и эксперты уже не ждут от американского ЦБ снижения ключевой процентной ставки в текущем году и теперь допускают возможность ужесточения денежно-кредитной политики в США. В пятницу рынок оценивал вероятность повышения ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов до конца года почти в 40% против 20% неделей ранее, по данным FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в понедельник. Давление на мировые рынки оказывает продолжающийся подъем цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта, усиливающий опасения ускорения инфляции в мире. При этом сигналов о возможности скорого разрешения конфликта в регионе нет. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 уменьшается на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 падает на 1,4%. И лишь южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,3%.

В свою очередь рост цен на нефть продолжается утром в понедельник после значительного подъема по итогам прошлой недели, трейдеры опасаются новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск повышается на 2%, до $111,44 за баррель. В прошлую пятницу этот контракт подорожал на 3,35%, до $109,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 2,18%, до $107,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 4,2%, до $105,42 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 7,8%, WTI - на 10,5% на фоне неопределенности вокруг мирных переговоров между США и Ираном.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 28,432 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,849 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 мая увеличился на 0,03% и составил 121,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1287,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,28%), "РЖД-28" (+0,14%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,35%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,19%) и "РЖД-30" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 20 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 23,45% годовых. Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "ГТЛК" 21 мая с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 002P-13 объемом 20 млрд рублей. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 17,52% годовых. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 36-го, 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов, в результате чего индикативная дюрация составит около 2,6 года. Техразмещение запланировано на 26 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) 21 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-002P-13 объемом не менее 9 млрд рублей. Срок обращения займа - 1 год 8 месяцев (600 дней). По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не выше 13,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 14,37% годовых. Техразмещение запланировано на 27 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Банк России 15 мая зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций ООО "Ситиматик-Югра" 1-й серии. В частности, изменяется выплата, длительность и ставка купонного периода. Ставка текущего четвертого купона поделится на два расчетных периода: первый расчетный период продлится с 18 июня 2025 по 18 июня 2026 года, ставка по нему составит 24% годовых; второй расчетный период продлится с 18 июня 2026 года до погашения (20 декабря 2036 года), ставка по нему составит 0,1% годовых. Данные изменения в решение о выпуске были приняты в апреле общим собранием владельцев облигаций эмитента. Выпуск объемом 1,1 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года. В ноябре 2022 года Банк России зарегистрировал изменения в условия эмиссии, согласно которым срок обращения выпуска был увеличен с 12,5 до 18 лет, а количество купонных периодов - с 9 до 15. Выплата 1-го купона была перенесена на июнь 2023 года. Также был уточнен порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонам. Ставка 2-15-го купонов рассчитывалась по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 4%. Длительность 2-14-го купонов - год, 15-го - полгода.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставки 22-29-го купонов бондов серии 001Р-18 на уровне 10% годовых, ставки 22-25-го купонов облигаций серии 001Р-19 - на уровне 17,50% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск 001Р-18 объемом 5 млрд рублей в марте 2021 года по ставке квартального купона 6,9% годовых. Выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-19 объемом 12,5 млрд рублей был размещен в марте 2021 года по ставке 7,35%.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии 002P-04R на уровне 9,85% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 8,2 млрд рублей был размещен в мае 2022 года. Ставка текущего квартального купона также составляет 9,85% годовых. По займу 28 мая предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 19 по 25 мая.

ПАО "Ростелеком" выкупило по оферте 386 тыс. 166 облигаций серии 001Р-03R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 3,86% займа. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. Перед офертой эмитент установил ставку последующих полугодовых купонов (18-20-го) на уровне 13,8% годовых.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" выставила на 9 июня оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-04. Срок подачи заявок на выкуп - с 27 мая по 2 июня включительно. Количество приобретаемых бумаг - до 20 тыс. штук. Цена приобретения - 98,5% от номинала. Трехлетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2025 года по ставке ежемесячного купона 24,5% годовых до погашения.