Консолидация рынка ОФЗ продолжится в ближайшие недели - ПСБ

Консолидация рынка рублевых гособлигаций продолжится в ближайшие недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ завершил неделю без существенных изменений, констатирует эксперт - индекс RGBI с момента апрельского заседания ЦБ РФ остается в диапазоне 119-120 пунктов.

Спрос на аукционах Минфина был неплохим - ведомство привлекло чуть менее 100 млрд руб., а всего с начала квартала уже 1 трлн руб. (в рамках квартального плана остается привлечь еще 0,5 трлн руб.), отмечает Грицкевич в обзоре.

Заключительным аккордом недели станет публикация данных по инфляции в пятницу вечером.

Аналитик ПСБ указывает, что в целом текущее замедление инфляции и экономики - это накопленный эффект от жесткой денежно-кредитной политики, которую поддерживает регулятор уже несколько лет, однако рынку ОФЗ важны ожидания.

Так, темпы роста денежных агрегатов остаются повышенными, безработица на минимумах, а бюджетные риски носят явно проинфляционный характер.

"В связи с этим ожидаем, что Банк России продолжит действовать исключительно аккуратно в части снижения ключевой ставки. В июне видим пространство для снижения на 50 базисных пунктов, что повысит привлекательность длинных и среднесрочных ОФЗ (которые уже сейчас дают премию по доходности к RUONIA) и несколько активизирует покупки на вторичном рынке", - пишет Грицкевич в материале ПСБ.

