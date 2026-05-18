Прогнозная цена акций HeadHunter - 5248 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на горизонте года составляет 5248 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Показатель выручки эмитента за 1К26 оказался на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", снижение обусловлено сокращением количества рабочих дней в периоде, констатируют эксперты.

Рентабельность по EBITDA опустилась до 48,2% из-за роста расходов на персонал в связи с разовым увеличением страховых взносов, в то время как чистая прибыль увеличилась на 8,5% за счет финансовых доходов и положительного эффекта от курсовых разниц, отмечают они.

Главным драйвером поддержки котировок акций компании на ближайшие двенадцать месяцев может выступить одобренная советом директоров программа обратного выкупа акций в размере до 15 млрд руб., что составляет около 30% от капитализации бумаг в свободном обращении. Это прямой сигнал того, что менеджмент считает компанию фундаментально недооцененной на рынке, указывают аналитики в комментарии.

"Сохраняем положительный взгляд на акции компании, ожидаемая дивидендная доходность на двенадцать месяцев - 16,5%. Целевой уровень на год - 5248 руб." - пишут эксперты.

