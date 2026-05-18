Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в зоне 2600-2680п на текущей неделе - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2600-2680 пунктов на текущей неделе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский фондовый рынок в пятницу, 15 мая, возобновил снижение на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, констатируют эксперты.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи просел на 0,94%, до отметки 2633,84 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,92%, закрывшись на отметке 1134,62 пункта.

Рубль при этом продемонстрировал устойчивость: официальный курс доллара США снизился до 73,09 руб./$1, юань подешевел до 10,7 руб. за юань.

Главным макроэкономическим драйвером стали свежие данные Росстата по инфляции, указывают в инвесткомпании: в апреле рост потребительских цен замедлился до 0,14% против 0,60% в марте, за январь-апрель цены выросли на 3,11%, а годовая инфляция снизилась до 5,58%.

Индекс Мосбиржи на текущей неделе, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2600-2680 пунктов, полагают аналитики. Уровнем поддержки выступает отметка 2600 пунктов, сопротивление расположено на 2700 пунктах.

