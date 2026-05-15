Рынок акций на неделе подрос в рамках коррекции после затяжного снижения

Рынок акций РФ во второй недели мая скорректировался вверх за счет закрытия коротких позиций игроками после затяжного снижения, отскок подогревался высокой нефтью в отсутствие мирного соглашения между США и Ираном, и надеждами на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на неделе протестировал на подъеме рубеж сопротивления 2700 пунктов, после чего откатился в район 2630 пунктов.

В период с 11 по 15 мая индекс МосБиржи вырос на 1,4% и составил 2633,84 пункта, индекс РТС прибавил 3% и достиг 1134,62 пункта. Июльский фьючерс на нефть Brent в этот период подорожал на 8,8%, до $109,43 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 1,17 рубля, до 73,1275 руб./$1.

Рынок акций начал неделю 11 мая с коррекционного роста благодаря отсутствию эскалации геополитической напряженности во время прошедшего Парада Победы в Москве, а также на фоне подорожавшей нефти (июльский фьючерс на Brent поднялся к $104 за баррель) из-за сложностей с урегулированием конфликта США и Ирана; сдерживающим покупателей фактором выступили санкционные новости Запада. Индекс МосБиржи поднялся в район 2660 пунктов, уровня конца апреля; лидерами роста выступили акции ПАО "Группа Позитив" (+4,7%), "Норникеля" (+4%), МКПАО "Озон" (+3,8%).

Великобритания в понедельник расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций - это как частные лица, так и организации, проинформировал Минфин королевства.

В руководстве ЕС идут дискуссии по вопросу о 21-м пакете антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп вечером 8 мая заявил в соцсети Truth Social, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения огня, "перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны". По словам Трампа, запрос на перемирие направил лично он, и президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский согласились.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в субботу в интервью программе "Вести", что попыток срыва празднования Дня Победы 9 мая не было.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт, в котором Запад руками Украины воюет с РФ, идет к завершению, но западные страны пока не хотят этого признавать, потому что не могут "вылезти из колеи" противостояния с Россией.

"(Западные страны - ИФ) пообещали помощь Украине и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь, потому что возникает вопрос, зачем (было это противостояние - ИФ)", - сказал Путин на пресс-конференции в Москве 9 мая.

Тем временем Минобороны РФ сообщило в субботу и в воскресенье, что Украина нарушила режим перемирия: ВСУ наносили удары по гражданским объектам, позициям российских войск в зоне специальной военной операции. В этих условиях, отметило ведомство, Вооруженные силы РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

Ушаков заявил журналистам, что в трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, о следующих раундах договоренностей пока не достигнуто. По его словам, США не отказываются от участия, и инициатива Трампа о перемирии и обмене пленными является свидетельством этому.

Нефть выросла после того, как Трамп назвал "неприемлемым" переданное Тегераном предложение об урегулировании ближневосточного конфликта.

По словам главы Saudi Aramco Амина Насера, нефтяной рынок потерял порядка 1 млрд баррелей за последние два месяца из-за ближневосточного конфликта. Он предупредил, что в случае затягивания текущей ситуации более чем на несколько недель нормализации ситуации с поставками ранее 2027 года ждать не стоит. Аналитики JPMorgan прогнозируют, что цена нефти будет превышать $100 большую часть текущего года и составит в среднем $97 за баррель в 2026 году.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем на фоне дорожающей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent подрос к $108 за баррель) из-за сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, а также надежд на ослабление геополитической напряженности и на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2700 пунктов, обновив максимум с конца апреля. Лидерами роста выступили акции АФК "Система" (+3,7%), "Газпрома" (+3,1%), "Татнефти" (+2,9%), "ММК" (+2,4%), "Русала" (+2,4%).

Совет директоров МКПАО "Циан" (+2,3%, до 637,2 рубля) рекомендовал дивиденды за I квартал 2026 года в размере 53 рубля на акцию, с закрытием реестра под выплаты 22 июня, сообщила компания на ленте раскрытия. Также компания сообщила о проведении годового собрания акционеров 11 июня (закрытие реестра 19 мая). Подскочили акции "Займера" (+5,3%, до 147,85 рубля) после объявления о дивидендах за 2025 год в размере 27,29 руб. на акцию (закрытие реестра 28 июня).

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Хэдхантера" (-7,2%, до 2699 рублей; выплаты за II полугодие 2025 года - 233 рубля на бумагу) и банка "Санкт-Петербург" (-6,6%, до 320,66 рубля; выплаты за 2025 год - 26,23 рубля).

Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости". Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 5,2% с 4% в сентябрьской версии прогноза, сообщил журналистам представитель ведомства. Прогнозы по инфляции на 2027-2029 годы равняются таргету в 4%. Также Минэкономразвития понизило прогноз роста промышленного производства в РФ в 2026 году до 0,6% с 2,3% в сентябрьской версии.

Гуманитарное перемирие на Украине завершилось, СВО продолжается, но может быть закончена в любой момент, как только Киев предпримет необходимые для этого действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нефть выросла на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса на переговорах США и Ирана.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против этой страны. Переданное иранской стороной предложение подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, сообщило Press TV.

В среду рынок акций РФ замедлил рост из-за просевшей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent опустился ниже $107 за баррель), но поддержку рынку продолжали оказывать надежды на ослабление геополитической напряженности и на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на утренних торгах протестировал 2700 пунктов, но на основной сессии не смог удержать рубеж и завершил день в районе 2695 пунктов. Лидерами роста выступили акции "ВК" (+2,8%), "ДОМ.РФ" (+2,4%), "Русала" (+1,5%), "Татнефти" (+1,4%).

Сбербанк (+0,3%) в январе-апреле 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,3%, до 657,8 млрд рублей, сообщил банк. В апреле чистая прибыль выросла на 21,1%, до 166,8 млрд рублей.

Президент США Дональд Трамп заявил вечером во вторник, что урегулирование конфликта на Украине становится ближе. "То, что касается завершения боевых действий на Украине, я думаю, что оно приближается", - сказал американский лидер журналистам перед вылетом в Китай. Отвечая на вопрос, может ли он посетить РФ в этом году, Трамп отметил, что "готов сделать все, что потребуется", чтобы добиться завершения украинского конфликта.

Также президент США не стал отвергать возможность еще одного продления разрешения на покупки нефти из РФ, чтобы сдерживать рост цен на этот энергоресурс. "Мы будем делать все, что будет нужно", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, возможно ли такое продление ради снижения цен.

В четверг рынок акций скорректировался вниз на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, отката металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел ниже $105 за баррель) на фоне продуктивных переговоров лидеров США и Китая в том числе по иранской проблематике. Индекс МосБиржи опустился ниже 2660 пунктов, лидировали в снижении акции ВТБ (-3,6%), МКПАО "Лента" (-3%), "Русала" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,3%), "Газпрома" (-2,3%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что ведется работа по согласованию списков в рамках предстоящего обмена пленными между Россией и Украиной. Также Песков сообщил, что только США сейчас являются посредниками в украинском урегулировании, Европа не хочет и не может быть таким посредником. Так он по просьбе "Интерфакса" прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что только США могут быть посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг начали переговоры в китайской столице. Стороны обсудили международные вопросы, в том числе, ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, передали в четверг китайские СМИ. Си Цзиньпин заявил, что стороны добились "сбалансированных и позитивных результатов" в ходе переговоров, а Трамп назвал прошедшие переговоры продуктивными.

Главы государств сошлись во мнениях о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов, сообщил Белый дом. Кроме того, китайский лидер выразил заинтересованность в покупке большего количества американской нефти для сокращения зависимости страны от поставок через Ормузский пролив.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Пекин приложит все усилия для разблокировки Ормузского пролива, поскольку восстановление судоходства по этому маршруту отвечает интересам Китая.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Евротранс" (-2,6%) на фоне известий, что против компании были поданы три новых иска в арбитражные суды на общую сумму 9,57 млрд рублей. С учетом новых исков общая сумма требований, предъявленных "ЕвроТрансу" и его структурам в судах, превысила 23 млрд рублей.

Эмитент в пояснении к годовой бухгалтерской отчетности отмечал, что предметом по ряду претензий, по мнению истцов, является задолженность группы за поставленные нефтепродукты, которые не были оплачены вовремя. Также группе были предъявлены штрафы и неустойки за невыбранный объем нефтепродуктов.

В пятницу рынок акций после локальной стабилизации продолжил снижение в отсутствие подвижек по украинскому урегулированию, а также на фоне снижения внешних фондовых площадок и металлов, фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $109 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2630 пунктов, при этом отдельные бумаги реагировали на корпоративные новости.

"Хэдхантер" (+1,7%) объявил о запуске программы обратного выкупа акций объемом до 15 млрд рублей, срок проведения buyback - 12 месяцев. Совет директоров ПАО "Сургутнефтегаз" (-1,1% и -2,3% "префы") рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов в размере 0,85 рубля на акцию каждого типа (компания направит на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 36,913 млрд рублей, отсечка реестра под выплаты - 16 июля).

Статистические данные по экономическим показателям РФ за март 2026 года свидетельствуют о том, что принятые правительством меры начали давать положительный эффект, необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров по экономическим вопросам.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он ведет диалог с РФ и КНР по вопросу сокращения ядерных арсеналов стран. "Денуклеаризация. Я говорю об этом все время с Россией и Китаем. И эта тема теперь возникала - мы ее обсуждали", - сказал он журналистам на борту президентского самолета по пути из Китая в США. По словам Трампа, он получил "очень положительную реакцию" по этой теме.

Во "втором эшелоне" взлетели в пятницу акции "МГТС" (+22,3% и +22,7% "префы") на фоне известий, что компания объявила оферту на выкуп до 9,5 млн привилегированных акций у миноритариев по 1501 руб. за штуку (выше рынка). Сбор заявок по оферте пройдет с 10 июня по 13 сентября 2026 года включительно. Всего с рынка может быть выкуплено до 9 млн 522 тыс. 279 "префов", то есть около 61% этих бумаг.

Упали после отсечки на бирже дивидендов акции ПАО "ЭсЭфАй" (-19,2%, до 801,2 рубля, выплаты за 2025 год составят 172 руб. на бумагу).

В период с 11 по 15 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги АФК "Система" (+11%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+10%), "Татнефти" (+6% и +7% "префы"); хуже рынка оказались акции ПАО "ЭсЭфАй" (-21%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-5%), банка "Санкт-Петербург" (-5%).

Рынок акций РФ во второй половине мая сохранит волатильность при невысокой активности торгов, влияние на расстановку сил будут оказывать сигналы с товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке, а также корпоративные новости и данные Росстата. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2550-2700 пунктов, для индекса РТС - 1080-1160 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".