Рынок акций РФ откатился в пятницу к 2630п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в плюсе

Москва. 15 мая. Рынок акций РФ вечером в пятницу возобновил снижение после дневной стабилизации - игроки сокращали позиции перед выходными на фоне отсутствия подвижек по украинскому урегулированию, снижения металлов и внешних фондовых площадок; сдерживающим продажи фактором выступила выросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $109 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2630 пунктов, при этом отдельные бумаги реагировали на корпоративные новости.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2633,84 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1134,62 пункта (-0,9%); лидерами снижения выступили акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 мая, составил 73,1275 руб. (-1,1 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,4-3% на фоне снижения курса доллара от ЦБ РФ на 1,17 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,7% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Совкомбанк (MOEX: SVCB) (-2%) в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до 20 млрд рублей по сравнению с 12,5 млрд рублей за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении банка. Результат оказался чуть выше консенсус-прогноза, предполагавшего рост чистой прибыли по МСФО в январе-марте текущего года в 1,5 раза - до 19,0 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (-1,1%, до 19,345 рубля; -2,3% "префы", до 40,34 рубля) рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов в размере 0,85 рубля на акцию каждого типа, сообщила компания. Компания направит на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 36,913 млрд рублей. "Сургутнефтегаз" установил 16 июля в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4,2%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,1%).

"Хэдхантер" объявил о запуске программы обратного выкупа акций объемом до 15 млрд рублей. Решение утверждено 14 мая советом директоров компании; сроки проведения buyback - 12 месяцев, сообщила компания в пятницу. "Ожидается, что обратный выкуп повлечёт сокращение количества акций в свободном обращении, что призвано способствовать увеличению эффективного денежного потока на акцию в последующих периодах. Таким образом, программа направлена на повышение акционерной стоимости и отражает взгляд компании на текущую рыночную оценку, которая не в полной мере отражает её фундаментальную стоимость", - указано в релизе "Хэдхантера".

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,3%) в I квартале 2026 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 10,9 млрд рублей, что на 29,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавших снижение чистой прибыли банка по МСФО в январе-марте текущего года в 1,6 раза - до 9,7 млрд рублей. Между тем банк "Санкт-Петербург" сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2026 год, ожидает чистую прибыль на уровне свыше 35 млрд рублей, следует из презентации кредитной организации. Чистая прибыль банка по МСФО в 2025 году сократилась на 25,5% - до 37,8 млрд рублей.

Статистические данные по экономическим показателям РФ за март 2026 года свидетельствуют о том, что принятые правительством меры начали давать положительный эффект, необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров по экономическим вопросам.

"Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остаётся на минимальном уровне - 2,2%. Прирост промышленного производства в марте - плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами - 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%", - привел глава государства оценки Минэкономразвития.

Консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" аналитиков по динамике ВВП РФ на 2026 год предполагает рост на 0,8%, что выше нового официального прогноза Минэкономразвития (0,4%) и чуть ниже середины интервального прогноза ЦБ (0,5-1,5%).

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он ведет диалог с РФ и КНР по вопросу сокращения ядерных арсеналов стран. "Денуклеаризация. Я говорю об этом все время с Россией и Китаем. И эта тема теперь возникала - мы ее обсуждали", - сказал он журналистам на борту президентского самолета по пути из Китая в США. По словам Трампа, он получил "очень положительную реакцию" по этой теме.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи в пятницу показал ожидаемо слабую динамику, что можно объяснить геополитической неопределенностью, крепким рублем, ценовым спадом в цветных и драгметаллах, а также приближением выходных. Вместе с тем нефть стабильно удерживается на подступах к $110 за баррель - переговоры США и Ирана подвешены, Ормузский пролив остается перекрытым.

Мировые рынки акций также погрузились в красную зону. В Китае акции активно дешевели второй день подряд. Переговоры лидеров США и КНР не принесли значимых прорывов, особенно в политической части - Пекин, в частности, сохранил жесткую позицию по Тайваню. В свою очередь в США на фоне возобновления роста потребительской и производственной инфляции позиция ФРС может ужесточиться, надежды рынков на снижение ставок тают, отмечает эксперт.

В начале будущей недели тон общерыночным настроениям может задать блок апрельской макростатистики по Китаю, включая данные о промпроизводстве и розничных продажах. На российском рынке в понедельник ожидается подведение итогов аукциона по продаже госпакета акций ПАО "Южуралзолото", совет директоров "Хэндерсон" (MOEX: HNFG) обсудит дивиденды за 2025 год, акции "Полюса" очистятся от дивидендов. Без новостного позитива, прежде всего связанного с украинским урегулированием, индекс МосБиржи может снова залечь в боковик 2600-2660 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, уходящая неделя отметилась для индекса МосБиржи небольшим отскоком на фоне мирной геополитической риторики и высоких цен на нефть. Однако импульс к росту ожидаемо был слабым из-за сохранения набора факторов, которые не способствуют росту аппетита к рисковым активам. Несмотря на высокую нефть, которая держалась на неделе в диапазоне $102-110 за баррель, рубль остается сильным. Заявленный объем покупок иностранной валюты Минфином оказался существенно ниже ожиданий, что на фоне высокой валютной выручки российских экспортных компаний сдерживает ослабление российской валюты в мае. Осторожная риторика центробанка говорит в пользу предположения, что на следующем заседании совета директоров регулятора (19 июня) ставка будет снижена не более чем на 50 б.п. Это и дальше будет поддерживать компании финансового сектора, которые на сегодняшний день являются одними из фаворитов среди участников рынка, полагает эксперт.

На рынке акций продолжается дивидендный сезон: 18 мая закрывается реестр по акциям "Полюса" (выплаты 56,8 руб. на акцию), 19 мая состоится СД "Газпрома" по дивидендам за 2025 год, на ГОСА "Группы Астра" (MOEX: ASTR) будет обсуждаться вопрос о выплате дивидендов за 2024 год (около 4,68 руб. на акцию), состоится дивидендная отсечка по акциям "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (выплата в размере 0,11 руб. на акцию). На 20 мая 2026 года запланировано заседание СД "Т-Технологии" по дивидендам за I квартал 2026 года, 21 мая на ГОСА "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) планируются к обсуждению дивиденды за 2025 год (СД рекомендовал 0,27 руб. на акцию), напомнил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, неделя завершилась ростом индексов от достигнутых ранее в мае локальных минимумов во многом на геополитических ожиданиях завершения украинского конфликта, о возможности чего упомянул президент РФ. В течение недели, однако, геополитические надежды ослабли, что способствовало отступлению индикаторов от локальных максимумов, а также нисходящей коррекции таких акций, как "СПБ Биржа" (SPB: SPBE), которые могут стать одним из бенефициаров урегулирования конфликта и снятия западных санкций.

Рынок акций на следующей неделе при отсутствии масштабных "бычьих" драйверов может вернуться к снижению и продолжить реагировать главным образом на корпоративные и дивидендные истории. Обнадеживающие сигналы могут прийти от данных Росстата по потребительской инфляции РФ за апрель: замедление показателя усилит ожидания смягчения политики ЦБ в июне и может вернуть индекс МосБиржи выше 2700 пунктов, так же как и возможные обнадеживающие новости по украинскому конфликту. В обратном случае "широкий" рынок может остаться под давлением продаж и крепкого рубля. На макроэкономическом фронте на следующей неделе в РФ будут опубликованы данные по производственной инфляции за апрель.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, цена нефти Brent превысила $109 за баррель. Несмотря на то, что ОАЭ объявили о начале работы над проектированием нефтепровода в обход Ормузского пролива, который планируется запустить в эксплуатацию только в 2027 году, нефтяной рынок, похоже, в большей степени склонен реагировать на новости о дефиците топлива. Некоторые экономисты уже прогнозируют значительно больший рост цен на нефть, поскольку фактически с рынка уже ушло 2 млн баррелей, что соответствует почти 5% мирового предложения нефти. Прогноз на следующую неделю по цене Brent - диапазон $101-110 за баррель, считает аналитик.

Американо-китайский саммит, завершившийся в пятницу, как и ожидалось, больших результатов не обеспечил. Пока президенты США и КНР решили ограничиться совместными проектами, в основном в гуманитарной сфере, а также в области сотрудничества Китая с Boeing, у которого КНР приобретет 200 самолетов. Геополитические вопросы, видимо, обсуждались за закрытыми дверями, и фондовые рынки, особенно российский, были расстроены достаточно сжатым количеством публичной информации, в связи с чем, видимо, начали играть на понижение.

"Префы" "Сургутнефтегаза" упали после раскрытия эмитентом размера дивидендов за 2025 год. Дивидендная доходность по "префам" составит за весь год только 4,2%, хотя еще в прошлом году она превышала 16%. Низкие дивиденды связаны с большим чистым убытком эмитента по итогам 2025 года, так что очевидно, что эмитент с точки зрения корпоративного управления совершил весьма достойный поступок, отметила аналитик. В понедельник индекс МосБиржи, скорее всего, будет по-прежнему двигаться в коридоре 2650-2750 пунктов, заключила Мильчакова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 6,1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снижаются на 1,5-2,1%) и США (индексы к 19:00 МСК снизились на 1-1,3% во главе с Nasdaq) на фоне общего ослабления аппетита к риску в связи с отсутствием прогресса в преодолении ближневосточного конфликта.

По данным Банка Японии, цены производителей в стране в апреле выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года. Это стало самым значительным скачком с мая 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 3%, по данным Trading Economics. В апреле относительно предыдущего месяца цены повысились на 2,3% - самый существенный подъем с апреля 2014 года. Эксперты ожидали роста на 0,7%.

Объем промышленного производства в США в апреле увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены продолжают подъем из-за отсутствия ясности относительно перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $109,43 за баррель (+3,5% и +0,1% в четверг), июньская цена фьючерса на WTI - $105,4 за баррель (+4,2% и +0,1% накануне).

Президент США Дональд Трамп по итогам двухдневной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что в Пекине согласны с тем, что война на Ближнем Востоке должна закончиться, а судоходство через Ормузский пролив восстановлено. Глава Белого дома также сообщил, что Китай, получающий значительную долю нефтяного импорта из Ирана, готов рассмотреть идею закупки нефти в Соединенных Штатах.

Тем не менее отсутствие реального прогресса в направлении урегулирования американо-иранского конфликта вызывает беспокойство на рынках.

Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что существенный дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября, даже если война закончится уже в следующем месяце.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки на бирже дивидендов акции ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-19,2%, до 801,2 рубля, выплаты за 2025 год составят 172 руб. на бумагу), также подешевели бумаги ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (-9,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-8,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-6,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-5%).

Упали акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,8%) на новостях об иске о признании недействительной сделки о покупке ценных бумаг компании структурами Мясника и Люльчева. Прокуратура Забайкальского края подала в Арбитражный суд Забайкальского края иск о признании недействительным договора купли-продажи акций ПАО "ТГК-14" структурам Константина Люльчева и Виктора Мясника, требует обратить принадлежащие им акции компании в доход РФ, говорится в картотеке арбитражных дел. Заседание по делу назначено на 11 июня.

По данным суда, иск подан в интересах РФ и неопределенного круга лиц к АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), ООО "Энергопромсбыт", ПАО "ТГК-14". В качестве третьих лиц заявлены ОАО "РЖД", а также Мясник и Люльчев.

Прокуратура региона требует признать недействительной сделку по купле-продажи акций "ТГК-14" от 28 декабря 2021 года, заключенную между ДУК и "Энергопромсбытом", в результате которой ДУК (принадлежит Люльчеву и Мяснику - ИФ) получила 985 млрд 866 млн 829 тыс. 597 штук акций, а сам Люльчев - 54 млрд 654 млн 654 тыс. 655 штук акций ТГК-14. В настоящее время Люльчев и Мясник находятся под арестом. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) (-2,4%) рекомендовал акционерам не утверждать дивиденды по итогам 2025 года, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров по этому вопросу состоится 19 июня. Дата фиксации акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 27 мая. Также акционерам предстоит рассмотреть вопросы по утверждению годовой, финансовой отчетности за 2025 год, утвердить устав компании, а также избрать совет директоров компании. По итогам 2025 года "Магнит" получил убыток в 16,6 млрд руб. на фоне рекордного CAPEX и роста ставок.

Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (-1,3%, до 71,15 рубля; -2,5% "префы", до 53,42 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года из расчета 0,83 рубля на все виды акций, говорится в сообщении компании.

Совет директоров микрокредитной компании (МКК) "Займер" (MOEX: ZAYM) (-0,5%, до 149,4 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за I квартал 2026 года в размере 4,36 руб. на бумагу, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 436,6 млн руб., что составляет всю чистую прибыль "Займера" по МСФО за первый квартал. Вопрос будет рассматриваться на собрании акционеров 19 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 30 июня.

Чистая прибыль "Займера" по МСФО в I квартале снизилась в два раза по сравнению с 916 млн руб. в I квартале 2025 года. Основное влияние на снижение консолидированной прибыли оказал плановый убыток банка "Евроальянс", находящегося на стадии развития. При этом прибыль основного бизнеса группы без учета банка составила 651 млн рублей, отмечает "Займер".

Подорожали в пятницу акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (+22,3%, до 1358 рублей; +22,7% "префы", до 942 рубля), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+3,7%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (+3,5%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+3,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,7% и +2,3% "префы").

ПАО "МГТС" объявило об оферте на выкуп до 9,5 млн привилегированных акций у миноритариев по 1501 руб. за штуку. Соответствующее решение утвердил совет директоров компании 14 мая, сообщила МГТС на ленте раскрытия. Сроки сбора заявок по оферте - с 10 июня по 13 сентября 2026 года включительно. Всего с рынка может быть выкуплено до 9 млн 522 тыс. 279 "префов", то есть около 61% этих бумаг. Владельцем более 95% "МГТС" является ПАО "МТС" и дочерние компании. Остальное - free float на Мосбирже. Сколько именно "префов" распределено между миноритариями - не раскрывается.

Совет директоров ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-0,7%, до 57,8 рубля; +0,2% "префы", до 14,56 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года из расчета 2,85 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 41,81 млрд рублей (из них 4,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,94 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,24 млрд рублей на акции "Газпрома").