15 мая 2026 года 18:45
Freedom Finance Global повысил рейтинг акций American Express до "покупать"
Freedom Finance Global повысил рейтинг акций American Express Co. до "покупать" и целевую цену - с $325 до $370 за бумагу, что предполагает потенциал роста 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "American Express превзошла ожидания по итогам I квартала 2026 года, показав устойчивый рост по ключевым метрикам, - пишут эксперты. - EPS составила $4,28 (+18% г/г), а выручка - $18,91 млрд (+11% г/г), что превысило прогнозы на 7% и 2% соответственно". Компания зафиксировала сильные операционные и финансовые результаты: чистый процентный доход увеличился на 13% до $4,69 млрд, а кредитный портфель достиг $224 млрд (+8% г/г). "Поддержку бизнесу оказывают уверенная динамика розничных продаж (рост на 3,2%, 3,7% и 4% г/г в январе-марте) и опережающие темпы роста расходов над доходами, что поддерживает спрос на кредитные продукты, - указывают стратеги инвесткомпании. - Запас капитала (коэффициент CET1) составляет 10,5% при требованиях на уровне 7,0%, что позволяет расширять бизнес и наращивать возврат средств акционерам". По словам менеджмента, влияние на требования к капиталу будет варьироваться от нейтрального до умеренно положительного в соответствии с предложенным на сегодня вариантом правил регулирования. "Мы повышаем рейтинг до "покупать" и целевую цену - с $325 до $370 с учетом форвардного мультипликатора P/E на уровне 18x и форвардного EPS на горизонте со II квартала 2027 года по I квартал 2028 года на уровне $20,4 на акцию", - отметили в Freedom Finance Global. American Express Company - американская финансовая компания, специализирующаяся на платежных услугах, кредитных и платежных картах, а также на связанных с путешествиями сервисах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-AMERICAN/EXPRESS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
15 мая 2026 года 19:49
Рынок акций РФ во второй недели мая скорректировался вверх за счет закрытия коротких позиций игроками после затяжного снижения, отскок подогревался высокой нефтью в отсутствие мирного соглашения между США и Ираном, и надеждами на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на неделе протестировал на подъеме рубеж сопротивления 2700 пунктов, после чего откатился в район 2630 пунктов. читать дальше
.15 мая 2026 года 19:45
Москва. 15 мая. Рынок акций РФ вечером в пятницу возобновил снижение после дневной стабилизации - игроки сокращали позиции перед выходными на фоне отсутствия подвижек по украинскому урегулированию, снижения металлов и внешних фондовых площадок; сдерживающим продажи фактором выступила выросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $109 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2630 пунктов, при этом отдельные бумаги реагировали на корпоративные новости. читать дальше
.15 мая 2026 года 19:27
Москва. 15 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подрос на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,711 руб., что на 5,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.15 мая 2026 года 19:00
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 28%, сообщается в материале экспертов. "В 1К26 чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО... читать дальше
.15 мая 2026 года 18:36
Акции Совкомбанка обладают большим потенциалом роста, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Совкомбанк опубликовал отчетность по МСФО за 1-й квартал 2026 года, которую эксперты брокера оценили положительно. Чистая прибыль составила 20 млрд руб. (+10% кв/кв, +57% г/г),... читать дальше
.15 мая 2026 года 18:25
Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Совкомбанка, сообщается в материале экспертов. Совкомбанк опубликовал положительные, на взгляд аналитиков, результаты за 1К26 по МСФО. Рост бизнеса, восстановление ЧПМ и доход от торговых операций стали основными факторами... читать дальше
.15 мая 2026 года 18:15
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену "обычки" Сургутнефтегаза до 22 руб., "префов" - до 45 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" с 27 до 22 руб., привилегированных - с 54 до 45 руб. за штуку, сохранив рейтинг "держать" по обеим бумагам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Совет директоров "Сургутнефтегаза"... читать дальше
.15 мая 2026 года 18:01
Пара рубль/юань может продолжить отступление к нижней границе диапазона 10,5-11 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. Рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам на текущей неделе, - отмечают эксперты в комментарии. - Пара CNY/RUB снизилась на 1,9%,... читать дальше
.15 мая 2026 года 17:45
Аналитики "СберИнвестиций" оставили без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации, сообщается в комментарии. В текущую подборку вошли "Совкомфлот", "Ренессанс Страхование", "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "ЛСР", "Промомед" и "Хэдхантер". В апреле и первой... читать дальше
.15 мая 2026 года 17:25
Цены на нефть, скорее всего, останутся в диапазоне $100-110 за баррель Brent на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "В течение недели на мировом рынке нефти сохранялась волатильность, ближайший фьючерс Brent вырос на 8%, - отмечают они в комментарии. - Международное энергетическое... читать дальше
.15 мая 2026 года 17:04
"Акрон" поставит на паузу дивидендные выплаты до улучшения операционных показателей, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов. "Акрон" представил слабые операционные и финансовые результаты за 1-й квартал 2026 года, - пишет эксперт в комментарии. - На фоне снижения продаж... читать дальше
.15 мая 2026 года 16:31
eedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 17,5 руб. за штуку с рекомендацией "покупать", говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Банк представил умеренно позитивные результаты по МСФО за первый квартал. В отчете зафиксировано повышение чистой... читать дальше
.15 мая 2026 года 15:59
Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" составляет 410 рублей за штуку, оценка бумаг позитивна, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года, которые эксперты оценивают как нейтральные. Чистая прибыль за... читать дальше
.15 мая 2026 года 15:31
Банк ПСБ по-прежнему сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, сообщается в материале аналитиков. Драгоценный металл в последние недели предпринял попытку перейти к восстановлению, однако существенный рост показать не удалось,... читать дальше
.15 мая 2026 года 15:30
Москва. 15 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль немного ускорил рост на фоне заметно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7115 руб., что на 5,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
