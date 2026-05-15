Акции Совкомбанка обладают большим потенциалом роста - "ВТБ Мои инвестиции"

Акции Совкомбанка обладают большим потенциалом роста, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Совкомбанк опубликовал отчетность по МСФО за 1-й квартал 2026 года, которую эксперты брокера оценили положительно.

Чистая прибыль составила 20 млрд руб. (+10% кв/кв, +57% г/г), оказавшись чуть выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (+19 млрд руб.). Чистая процентная маржа выросла четвертый квартал подряд.

Соотношение расходов и доходов (CIR) улучшилось до 51% против 68% годом ранее в силу опережающего роста операционных доходов, отмечают аналитики. Неосновной доход вырос в 10 раз г/г, до 8,8 млрд руб. благодаря положительному результату от операций с валютой, ценными металлами и производными продуктами. Важным стратегическим событием квартала стало приобретение банком "Капитал Лайф Страхование Жизни".

"Акции Совкомбанка позитивно отреагировали на выход отчетности, но затем начались продажи "по факту", - пишут стратеги брокера. - Банк является бенефициаром снижения ключевой ставки. Ожидаемая дивидендная доходность на 12 месяцев - 4,6%. Мы полагаем, что есть большой потенциал роста его акций. Целевая цена на 12 месяцев - 18,1 руб. за бумагу".

