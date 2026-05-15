15 мая 2026 года 18:15
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену "обычки" Сургутнефтегаза до 22 руб., "префов" - до 45 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" с 27 до 22 руб., привилегированных - с 54 до 45 руб. за штуку, сохранив рейтинг "держать" по обеим бумагам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 26 июня, одобрить дивиденды за 2025 год в размере 0,85 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью 2,4% и 4,2% соответственно. Для второго типа акций это нехарактерно низкий уровень, считает эксперт. "Дивиденды за 2024 год у компании составили 0,9 руб. на обыкновенную и 8,5 руб. на привилегированную акцию, то есть на этот раз их размер оказался на 6% и в 10 раз ниже, - указывает Мильчакова. - Впрочем, этот сценарий был предусмотрен и консенсусом, и ориентирами Freedom Finance Global, которые предполагали выплату не выше 0,9 руб. по обоим типам бумаг". Пессимистичные ожидания были основаны на показателях отчетности "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2025 год. Согласно представленным данным, компания сгенерировала чистый убыток объемом 251,2 млрд руб. после чистой прибыли в размер 923 млрд руб. в 2024-м. "По всей видимости, причиной убытка и очень символических дивидендов, рекомендованных по итогам 2025 года, стали как низкие цены на нефть и крепкий рубль, создающий негативный эффект от курсовых разниц", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
15 мая 2026 года 19:49
Рынок акций РФ во второй недели мая скорректировался вверх за счет закрытия коротких позиций игроками после затяжного снижения, отскок подогревался высокой нефтью в отсутствие мирного соглашения между США и Ираном, и надеждами на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на неделе протестировал на подъеме рубеж сопротивления 2700 пунктов, после чего откатился в район 2630 пунктов. читать дальше
15 мая 2026 года 19:45
Москва. 15 мая. Рынок акций РФ вечером в пятницу возобновил снижение после дневной стабилизации - игроки сокращали позиции перед выходными на фоне отсутствия подвижек по украинскому урегулированию, снижения металлов и внешних фондовых площадок; сдерживающим продажи фактором выступила выросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $109 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2630 пунктов, при этом отдельные бумаги реагировали на корпоративные новости. читать дальше
15 мая 2026 года 19:27
Москва. 15 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подрос на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,711 руб., что на 5,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
15 мая 2026 года 19:00
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 28%, сообщается в материале экспертов. "В 1К26 чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО... читать дальше
15 мая 2026 года 18:45
Freedom Finance Global повысил рейтинг акций American Express Co. до "покупать" и целевую цену - с $325 до $370 за бумагу, что предполагает потенциал роста 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "American Express превзошла ожидания по итогам I квартала 2026... читать дальше
15 мая 2026 года 18:36
Акции Совкомбанка обладают большим потенциалом роста, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Совкомбанк опубликовал отчетность по МСФО за 1-й квартал 2026 года, которую эксперты брокера оценили положительно. Чистая прибыль составила 20 млрд руб. (+10% кв/кв, +57% г/г),... читать дальше
15 мая 2026 года 18:25
Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Совкомбанка, сообщается в материале экспертов. Совкомбанк опубликовал положительные, на взгляд аналитиков, результаты за 1К26 по МСФО. Рост бизнеса, восстановление ЧПМ и доход от торговых операций стали основными факторами... читать дальше
15 мая 2026 года 18:01
Пара рубль/юань может продолжить отступление к нижней границе диапазона 10,5-11 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. Рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам на текущей неделе, - отмечают эксперты в комментарии. - Пара CNY/RUB снизилась на 1,9%,... читать дальше
15 мая 2026 года 17:45
Аналитики "СберИнвестиций" оставили без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации, сообщается в комментарии. В текущую подборку вошли "Совкомфлот", "Ренессанс Страхование", "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "ЛСР", "Промомед" и "Хэдхантер". В апреле и первой... читать дальше
15 мая 2026 года 17:25
Цены на нефть, скорее всего, останутся в диапазоне $100-110 за баррель Brent на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "В течение недели на мировом рынке нефти сохранялась волатильность, ближайший фьючерс Brent вырос на 8%, - отмечают они в комментарии. - Международное энергетическое... читать дальше
15 мая 2026 года 17:04
"Акрон" поставит на паузу дивидендные выплаты до улучшения операционных показателей, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов. "Акрон" представил слабые операционные и финансовые результаты за 1-й квартал 2026 года, - пишет эксперт в комментарии. - На фоне снижения продаж... читать дальше
15 мая 2026 года 16:31
eedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 17,5 руб. за штуку с рекомендацией "покупать", говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Банк представил умеренно позитивные результаты по МСФО за первый квартал. В отчете зафиксировано повышение чистой... читать дальше
15 мая 2026 года 15:59
Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" составляет 410 рублей за штуку, оценка бумаг позитивна, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года, которые эксперты оценивают как нейтральные. Чистая прибыль за... читать дальше
15 мая 2026 года 15:31
Банк ПСБ по-прежнему сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, сообщается в материале аналитиков. Драгоценный металл в последние недели предпринял попытку перейти к восстановлению, однако существенный рост показать не удалось,... читать дальше
15 мая 2026 года 15:30
Москва. 15 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль немного ускорил рост на фоне заметно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7115 руб., что на 5,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
