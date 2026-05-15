Пара рубль/юань может продолжить отступление к нижней границе диапазона 10,5-11 руб./юань - ПСБ

Пара рубль/юань может продолжить отступление к нижней границе диапазона 10,5-11 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

Рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам на текущей неделе, - отмечают эксперты в комментарии. - Пара CNY/RUB снизилась на 1,9%, отступив в нижнюю половину диапазона 10,5-11 рублей. Основным фактором выступает смещение баланса в сторону предложения - повышенные продажи валюты со стороны экспортеров на фоне высоких цен на нефть при слабом спросе как со стороны импортеров, так и населения".

На следующей неделе рубль, скорее всего, продолжит тенденцию к укреплению, считают эксперты банка. При этом ближе к концу недели предложение со стороны экспортеров может еще вырасти за счет старта подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на 28 мая. В такой ситуации пара CNY/RUB может продолжить отступление к нижней границе диапазона 10,5-11 руб./юань, прогнозируют в ПСБ.

