СберИнвестиции оставили без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики "СберИнвестиций" оставили без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации, сообщается в комментарии.

В текущую подборку вошли "Совкомфлот", "Ренессанс Страхование", "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "ЛСР", "Промомед" и "Хэдхантер".

В апреле и первой половине мая акции компаний средней и малой капитализации снижались вместе с остальным российским рынком, отмечают эксперты. При этом состав подборки они не меняли, но обновили целевые цены по отдельным компаниям.

"По акциям "Ренессанс страхования" мы снизили целевую цену до 125 руб. за бумагу. Это связано с переходом компании на стандарт МСФО 17 и обновленными прогнозами на 2026 год. Результаты компании могут улучшиться за счет роста доходов от life-портфеля, постепенного снижения убыточности в non-life-сегменте и возможного увеличения инвестиционных доходов", - пишут стратеги.

