Цены на нефть, скорее всего, останутся в диапазоне $100-110/барр. Brent на следующей неделе - ПСБ

Цены на нефть, скорее всего, останутся в диапазоне $100-110 за баррель Brent на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"В течение недели на мировом рынке нефти сохранялась волатильность, ближайший фьючерс Brent вырос на 8%, - отмечают они в комментарии. - Международное энергетическое агентство официально подтвердило в своем свежем отчете, что глобальные запасы сырья истощаются рекордными темпами и рынок столкнулся с серьезным дефицитом предложения, который продлится как минимум до четвертого квартала. На этом фоне Brent удерживает многолетние максимумы в районе $106-108 за баррель".

Дополнительным драйвером, по мнению экспертов, стала официальная статистика из США: вопреки ожиданиям, коммерческие запасы сырой нефти в Штатах за неделю сократились сразу на 4,3 млн барр., упав до отметки 452,9 млн. Ситуацию усугубило и резкое падение запасов бензина.

