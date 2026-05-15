"Акрон" поставит на паузу дивидендные выплаты - "Велес Капитал"

"Акрон" поставит на паузу дивидендные выплаты до улучшения операционных показателей, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов.

"Акрон" представил слабые операционные и финансовые результаты за 1-й квартал 2026 года, - пишет эксперт в комментарии. - На фоне снижения продаж товарной продукции и укрепления рубля выручка, EBITDA и свободный денежный поток компании по итогам 1К26 продемонстрировали слабую динамику. Также мы полагаем, что "Акрон" поставит на паузу дивидендные выплаты до улучшения операционных показателей".

Аналитик сохраняет рекомендацию для акций компании на уровне "продавать" с целевой ценой 15351 руб.

