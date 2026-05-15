15 мая 2026 года 16:31
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 17,5 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 17,5 руб. за штуку с рекомендацией "покупать", говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Банк представил умеренно позитивные результаты по МСФО за первый квартал. В отчете зафиксировано повышение чистой прибыли на 57% в годовом выражении (г/г), 20 млрд руб., несмотря на увеличившиеся почти вдвое отчисления в резервы под возможные кредитные убытки, отмечает эксперт. Улучшению финансовых результатов способствовала позитивная динамика операционных показателей. Кредитный портфель Совкомбанка за отчетный период вырос на 9% г/г, до 2,9 трлн руб., доля займов для бизнеса в нем составила 55%. Объем корпоративного кредитования увеличился на 19%, до 1,6 трлн руб. Активы выросли на 8% г/г, до 4,19 трлн руб., собственный капитал вырос на 14% г/г, до 434 млрд руб., за счет расширение кредитного портфеля. По мнению Мильчаковой, покупка страховой компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" отразится в консолидированной отчетности Совкомбанка за последующие кварталы. Компания в соответствии со своей политикой ежегодной направляет на дивиденды 25-50% чистой прибыли по МСФО. Совет директоров 27 мая рассмотрит рекомендацию финальных выплат за 2025 год. Аналитик считает вполне вероятным положительное решение по этому вопросу, учитывая существенный рост доходов и чистой прибыли в первом квартале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
15 мая 2026 года 15:59
Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" составляет 410 рублей за штуку, оценка бумаг позитивна, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года, которые эксперты оценивают как нейтральные. Чистая прибыль за... читать дальше
.15 мая 2026 года 15:31
Банк ПСБ по-прежнему сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, сообщается в материале аналитиков. Драгоценный металл в последние недели предпринял попытку перейти к восстановлению, однако существенный рост показать не удалось,... читать дальше
.15 мая 2026 года 15:30
Москва. 15 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль немного ускорил рост на фоне заметно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7115 руб., что на 5,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.15 мая 2026 года 14:38
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Ростелеком" на уровне "покупать" с целевой ценой 75,28 руб. для обоих типов бумаг и потенциалом роста на 41,3% и 34,9% соответственно, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. По мнению эксперта, "Ростелеком" отчитался... читать дальше
.15 мая 2026 года 13:58
Freedom Finance Global рекомендует "держать" акции МКПАО "Хэдхантер " (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 3030 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Владимира Чернова. Эмитент представил сильный отчет за первый квартал 2026 года, хотя его выручка и снизилась на 1,5%, до 9,5... читать дальше
.15 мая 2026 года 13:26
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Oracle Corp. с "позитивной" до "нейтральной", прогнозная стоимость составляет $196 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Эмитент проходит этап структурной трансформации, отмечает эксперт: Oracle делает ставку на облачные... читать дальше
.15 мая 2026 года 12:52
Cреднесрочные перспективы МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остаются сильными, программа buyback должна поддержать котировки акций, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова. Эмитент представил результаты за 1К26 по МСФО. В частности, отмечает... читать дальше
.15 мая 2026 года 12:21
нк ПСБ оставляет в силе прогноз котировок платины и палладия на уровнях $2625 и $1800 за тройскую унцию соответственно в текущем году, говорится в материале аналитиков. Цены на металлы платиновой группы (МПГ) с конца апреля показывают неоднородную динамику, констатируют эксперты. В первую очередь... читать дальше
.15 мая 2026 года 11:47
Покупать акции "МТС" под дивиденды инвесторам не стоит, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Рост цены бумаг эмитента можно объяснить подбором под дивиденды, отмечает эксперт. Дивдоходность кажется привлекательной, в районе 15%. С учетом большой долговой... читать дальше
.15 мая 2026 года 11:14
Прогнозная стоимость акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 112 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые и операционные результаты за первый квартал 2026 года. Выручка оказалась на уровне консенсуса... читать дальше
.15 мая 2026 года 10:51
Курс валютной пары юань/рубль, возможно, завершит текущую неделю ниже уровня в 10,75 руб. за юань, предполагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг продолжил укрепляться. Низким майским объемам регулярных покупок валюты Минфина не удается компенсировать заметный рост продаж валюты... читать дальше
.15 мая 2026 года 10:29
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2600-2700 пунктов до появления важных новостей, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Рынок акций в четверг даже не пытался возобновить тестирование сопротивления на уровне 2700 пунктов, и пошел вниз. По итогам... читать дальше
.15 мая 2026 года 10:25
Москва. 15 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть. читать дальше
.15 мая 2026 года 10:11
Российский рынок акций, вероятно, покажет безыдейность в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Индекс Мосбиржи в четверг растерял большую часть роста начала недели, не найдя поводов для... читать дальше
.15 мая 2026 года 09:56
Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в нижнюю половину диапазона 10,5-11 руб. за юань на торгах в пятницу, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Основным фактором для динамики рубля продолжает оставаться смещение баланса... читать дальше
