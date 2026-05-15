Прогнозная цена акций банка "Санкт-Петербург" - 410 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" составляет 410 рублей за штуку, оценка бумаг позитивна, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года, которые эксперты оценивают как нейтральные.

Чистая прибыль за квартал снизилась до 11 млрд руб., но оказалась на 12% выше консенсус-прогноза "Интерфакса" за счет меньших отчислений в резервы.

Стоимость риска по итогам периода составила 0,4%, однако в дальнейшем показатель, вероятно, будет расти, так как текущее значение значительно ниже годовых целей компании (1,5%), отмечают аналитики брокера.

При этом, обращают внимание они, наблюдается стабилизация чистой процентной маржи относительно предыдущего квартала.

Норматив достаточности капитала банка сохраняется на высоком уровне, что позволяет рассчитывать на продолжение дивидендных выплат в будущих периодах, наращивание активов и программ выкупа акций.

"У нас позитивный взгляд на акции банка, ожидаемая дивидендная доходность на двенадцать месяцев - 11,9%. Целевой уровень на год - 410 руб." - пишут эксперты.

