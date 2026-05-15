Рубль днем слегка ускорил рост в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 15 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль немного ускорил рост на фоне заметно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7115 руб., что на 5,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 4 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,11 руб./$1, контракт EURRUBF снизился на 45 копеек, до 85,33 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в нижнюю половину диапазона 10,5-11 руб. на торгах в пятницу, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Основным фактором для динамики рубля продолжает оставаться смещение баланса на рынке в пользу предложения иностранной валюты ввиду повышенного предложения со стороны экспортеров на фоне высоких цен на нефть при слабом спросе как со стороны импортеров, так и населения, указывает эксперт.

При этом, отмечает он, текущих объемов покупок в рамках операций по бюджетному правилу недостаточно для восстановления баланса.

"На таком фоне пара юань/рубль может сместиться в пятницу в нижнюю половину нашего текущего целевого диапазона 10,5-11 руб. за юань. При этом сохраняются риски, что во второй половине мая юань может краткосрочно отступить под поддержку на уровне 10,5 руб., чему будет способствовать дополнительный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат", - пишет Зварич.

Курс валютной пары юань/рубль, возможно, завершит текущую неделю ниже уровня в 10,75 руб. предполагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг продолжил укрепляться. Низким майским объемам регулярных покупок валюты Минфина не удается компенсировать заметный рост продаж валюты экспортерами в условиях все еще относительно слабого спроса на нее. В текущих условиях эту неделю пара попробует завершить ниже 10,75 руб./юань, учитывая заметное коррекционное ослабление юаня в мире в пятницу", - пишут эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков банка, в преддверии выходных в целом могут так и остаться вблизи $107-108 за баррель.

Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 2,67%, до $108,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3.31%, до $104,47 за баррель.

С начала недели обе марки подорожали почти на 8% на фоне отсутствия сигналов прорыва в мирных переговорах Ирана с Соединенными Штатами. Ормузский пролив тем временем остается фактически закрытым, и Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что существенный дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября, даже если война закончится уже в следующем месяце.

Тем временем президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай, получающий значительную долю нефтяного импорта из Ирана, готов рассмотреть идею закупки нефти в Соединенных Штатах. Пекин перестал покупать нефть у Вашингтона год назад после ввода пошлин на импорт китайской продукции.