ПСБ сохраняет среднесрочный прогноз роста цены золота до $5400-5600/унц

Банк ПСБ по-прежнему сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, сообщается в материале аналитиков.

Драгоценный металл в последние недели предпринял попытку перейти к восстановлению, однако существенный рост показать не удалось, констатируют эксперты. Сдержали позитивную динамику продажи со стороны отдельных центробанков, а также пересмотр ожиданий по ставкам ФРС на фоне разгона инфляции в США.

"В краткосрочной перспективе видим риски возобновления коррекции в золоте, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. Усиление напряженности в регионе может спровоцировать укрепление доллара и продажи драгоценного металла со стороны части центробанков ближневосточных стран, - пишут аналитики ПСБ. - Среднесрочно золото продолжает оставаться привлекательным для инвестиций. Покупки со стороны центробанков, инвестиционный спрос на фоне сохранения рисков по доллару и госдолгу США, а также активизация спекулятивного интереса будут способствовать возобновлению восходящего движения с целями в районе $5400-5600 за унцию".

