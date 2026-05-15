"Финам" сохраняет рейтинг акций Ростелекома на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Ростелеком" на уровне "покупать" с целевой ценой 75,28 руб. для обоих типов бумаг и потенциалом роста на 41,3% и 34,9% соответственно, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

По мнению эксперта, "Ростелеком" отчитался за 1К 2026 достаточно сильно. Выручка компании увеличилась на 10% г/г и достигла 208,9 млрд руб., OIBDA выросла на 14%, до 83,9 млрд руб., а маржинальность по OIBDA улучшилась на 1,4 п. п., до 40,1%. Чистая прибыль также прибавила 10% и составила 7,4 млрд руб.

Рост бизнеса поддержал устойчивый спрос на цифровые продукты, мобильную связь, фиксированный интернет, видеосервисы, дата-центры, облачные решения и кибербезопасность. Доля цифровых сервисов в структуре выручки достигла 21%, что показывает постепенный разворот компании в сторону более технологичных направлений.

"В базовом сценарии при дальнейшем смягчении ДКП, росте выручки и улучшении маржинальности в новых направлениях долговой профиль компании может начать улучшаться уже по итогам 2026 г.\ода, - прогнозирует Лозовой. - Дивидендная история пока остается слабой: за 2025 год мы ожидаем выплату около 1,96 руб. на акцию, что при цене 53,27 руб. соответствует доходности примерно 3,7%. Однако снижение капзатрат, стабилизация долга и восстановление прибыли могут создать базу для быстрого восстановления дивидендов уже в 2027 году по итогам 2026 года".

Основным риском для "Ростелекома", на взгляд аналитика, остается относительно высокий долг на фоне необходимости продолжать наращивать капзатраты в новых направлениях, включая дата-центры, облака, кибербезопасность и AI-инфраструктуру. В условиях высоких ставок это может усиливать давление на свободный денежный поток и ограничивать потенциал для более быстрого восстановления дивидендов.

