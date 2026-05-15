Покупать акции МТС под дивиденды не стоит - "Алор Брокер"

Покупать акции "МТС" под дивиденды инвесторам не стоит, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Рост цены бумаг эмитента можно объяснить подбором под дивиденды, отмечает эксперт. Дивдоходность кажется привлекательной, в районе 15%. С учетом большой долговой нагрузки можно говорить о том, что эмитент платит акционерам "в долг".

"Однако эффективность "покупки дивидендов" зависит не только от размера выплат, но и от скорости закрытия дивидендного "гэпа". С последним у МТС плохо, - пишет Зацепин в комментарии. - Скорее всего, дивидендный "гэп-2026" бумага будет закрывать очень долго, может быть, более года. Бизнес оператора связи стабильный, но вряд ли он будет сильно опережать темпы инфляции, а с учетом затрат на обслуживание долга динамика прибыли может проиграть этому показателю. Поэтому покупать акции МТС под дивиденды не рекомендуем".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.