S&P 500 и Nasdaq снова обновили рекорды

Фондовые индексы США выросли в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Фондовые индексы стран АТР снижаютсяв пятницу. Нефть растет в цене утром пятницы, Brent торгуется выше $107 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, Nasdaq Composite и S&P 500 обновили рекордные максимумы, причем последний впервые завершил сессию выше отметки в 7500 пунктов.

Трейдеры оценивали ход переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, сообщили китайские СМИ. Си Цзиньпин заявил, что стороны добились "сбалансированных и позитивных результатов" в ходе переговоров, а Трамп назвал прошедшие переговоры продуктивными.

Главы США и КНР сошлись во мнении о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов, сообщил Белый дом. Кроме того, китайский лидер выразил заинтересованность в покупке большего количества американской нефти для сокращения зависимости страны от поставок через Ормузский пролив.

Статданные, опубликованные в четверг, показали ускорение темпов роста стоимости импорта в США, а также экспортных цен в апреле до максимумов с марта 2022 года. Индекс цен на импортируемые товары и услуги увеличился на 1,9% по сравнению с мартом, говорится в отчете министерства труда страны. Индекс экспортных цен в апреле вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в США на прошлой неделе, увеличилось на 12 тыс. - до 211 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 199 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали повышения до 205 тыс., по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Штатах в апреле выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) подскочили в цене на 13,4% по итогам торгов. Производитель сетевого оборудования улучшил прогнозы на текущий фингод после сильных результатов за третий квартал, а также объявил о намерении сократить 5% рабочих мест в текущем квартале.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 4,4%. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что министерство торговли США разрешило примерно десяти китайским компаниям закупки ИИ-чипов H200, производимых Nvidia Corp.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones, помимо Cisco и Nvidia, вошли акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+2%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+1,7%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) (+1,4%).

Капитализация Ford Motor (SPB: F) Co. поднялась на 6,7%. Бумаги автопроизводителя резко подорожали второй день подряд на информации, что он намерен выйти на рынок систем хранения энергии и инвестирует в этот бизнес $2 млрд.

Акции Cerebras Systems Inc. подорожали на 68% в ходе дебютных торгов после IPO, объем которого составил $5,5 млрд. Бумаги компании завершили торги на отметке в $311,07 по сравнению с ценой IPO в $185.

Лидером снижения в Dow Jones стали бумаги Boeing Co. (SPB: BA), подешевевшие на 4,4%. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News в четверг, что Китай согласился заказать 200 самолетов Boeing Co. Эксперты ожидали, что заказ будет более крупным. Например, аналитики Jefferies прогнозировали, что Китай закажет 500 самолетов Boeing.

Заметно подешевели также акции 3M Co. (SPB: MMM) (-1,4%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-1,1%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-0,8%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 0,75% - до 50063,46 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,77% - до 7501,24 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,88%, составив 26635,22 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшился на 1,9%, поскольку трейдеры перед выходными предпочли зафиксировать прибыль, в том числе в технологическом секторе.

В результате акции Advantest подешевели на 7,9%, Screen Holdings - на 6,4%, Tokyo Electron - на 2%, Sumco Corp. - на 10,8%, Fujikura - на 7,5%.

Между тем котировки бумаг Honda Motor подскочили на 7,5%. Автопроизводитель заявил об отказе от намерений инвестировать 15 млрд канадских долларов ($11 млрд) в строительство инфраструктуры по производству электромобилей в Канаде, ссылаясь на пересмотр своей стратегии развития.

Цены производителей в стране в апреле выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщил Банк Японии. Это стало самым значительным скачком с мая 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 3%, по данным Trading Economics.

В апреле относительно предыдущего месяца цены повысились на 2,3% - самый существенный подъем с апреля 2014 года. Эксперты ожидали роста на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Существенное снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций производителей цветных металлов China Hongqiao Group (-5,4%), Zijin Mining Group (-5%) и CMOC Group (-4,7%). Кроме того, опустилась стоимость производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,7%, компьютерной Lenovo - на 4,1%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical - на 3,9%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 1,1%.

В то же время бумаги представителей нефтяной отрасли PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC подорожали на 0,6% и 0,4% соответственно, автопроизводителя Geely - на 1,6%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 1,1%.

Цена акций Semiconductor Manufacturing International Corp. выросла на 1,8%. Чипмейкер в первом квартале увеличил чистую прибыль на 5%, выручку - на 11,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:22 МСК упало на 5,3% (до 7570 пунктов) после того, как в начале торгов оно впервые превысило отметку в 8000 пунктов.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics рухнули на 6,6%. Профсоюз работников компании заявил, что не отказывается от запланированной на следующую неделю забастовки даже после того, как руководство Samsung предложило возобновить переговоры о заработной плате.

Бумаги чипмейкера SK Hynix подешевели на 6,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 5,2%, сталелитейной Posco - на 3,3%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 4,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 2,3% и 2,7% соответственно.

Цены на нефть поднимаются утром в пятницу на новых заявлениях президента США Дональда Трампа о ситуации на Ближнем Востоке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск торгуются по $107,03 за баррель, на $1,31 (1,24%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг этот контракт подорожал на 9 центов (0,1%), до $105,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $1,42 (1,4%), до $102,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,15 (0,15%), до $101,17 за баррель.

Трамп заявил в интервью Fox News, что он теряет терпение в отношении Ирана. "Им следует заключить сделку", - добавил президент.

Также он сказал, что Китай, получающий значительную долю нефтяного импорта из Ирана, готов рассмотреть идею закупки нефти в Соединенных Штатах.

"У них есть ненасытный аппетит к энергоносителями, а у нас - неограниченные запасы энергоносителей", - отметил президент.

Трамп находится с визитом в Китае с 13 по 15 мая. По его словам, Вашингтону и Пекину удалось заключить несколько значимых торговых сделок в ходе визита.

"Это был невероятный визит. Я думаю, он принес много хорошего. Мы заключили несколько фантастических торговых сделок, выгодных обеим странам", - сказал Трамп во время мероприятия с лидером КНР Си Цзиньпином в комплексе Чжуннаньхай в Пекине.

По словам Трампа, США и Китай "очень схожи" в своем желании положить конец конфликту вокруг Ирана.

"Пекинский саммит не принес прорыва по Ирану, и внимание рынка вновь направлено на блокаду Ормузского пролива и риски военной эскалации", - отметила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.