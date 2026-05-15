Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне позитивной динамики на рынке нефти

Москва. 15 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,756 руб. (-1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,95 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в нижнюю половину диапазона 10,5-11 руб. за юань на торгах в пятницу, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Основным фактором для динамики рубля продолжает оставаться смещение баланса на рынке в пользу предложения иностранной валюты ввиду повышенного предложения со стороны экспортеров на фоне высоких цен на нефть при слабом спросе как со стороны импортеров, так и населения, указывает эксперт.

При этом, отмечает он, текущих объемов покупок в рамках операций по бюджетному правилу недостаточно для восстановления баланса.

"На таком фоне пара юань/рубль может сместиться в пятницу в нижнюю половину нашего текущего целевого диапазона 10,5-11 руб. за юань. При этом сохраняются риски, что во второй половине мая юань может краткосрочно отступить под поддержку на уровне 10,5 руб. за юань, чему будет способствовать дополнительный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат", - пишет Зварич.

Цены на нефть поднимаются утром в пятницу на новых заявлениях президента США Дональда Трампа о ситуации на Ближнем Востоке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск торгуются по $107,44 за баррель, на 1,63% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 2,08%, до $103,24 за баррель.

Трамп заявил в интервью Fox News, что он теряет терпение в отношении Ирана. "Им следует заключить сделку", - добавил президент.

Также он сказал, что Китай, получающий значительную долю нефтяного импорта из Ирана, готов рассмотреть идею закупки нефти в Соединенных Штатах.

Трамп находился с визитом в Китае с 13 по 15 мая. По его словам, Вашингтону и Пекину удалось заключить несколько значимых торговых сделок в ходе визита.