Мнения аналитиков
Прогнозная цена акций Ростелекома - 112 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
15 мая 2026 года 11:14
Прогнозная цена акций Ростелекома - 112 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 112 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые и операционные результаты за первый квартал 2026 года. Выручка оказалась на уровне консенсуса "Интерфакса", OIBDA превысил ожидания на 1,3%, констатируют эксперты. Компания продолжает придерживаться стратегии снижения капитальных вложений, что сказывается позитивно на долговой нагрузке компании: показатель Чистый долг/OIBDA составил 2,1x по итогам отчетного периода против 2,3x за аналогичный период в 2025 году. Снижение процентной ставки начинает постепенно отражаться в улучшении финансовых показателей "Ростелекома" с традиционно высокой долговой нагрузкой, обращают внимание аналитики брокера: чистая прибыль превысила консенсус на 14% и достигла значения в 7,4 млрд руб. "Мы позитивно смотрим на акции компании в ожидании, что котировки выиграют от продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ и IPO дочерних компаний. Наша цель на двенадцать месяцев - 112 руб." - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
15 мая 2026 года 16:31
eedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 17,5 руб. за штуку с рекомендацией "покупать", говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Банк представил умеренно позитивные результаты по МСФО за первый квартал. В отчете зафиксировано повышение чистой... читать дальше
.15 мая 2026 года 15:59
Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" составляет 410 рублей за штуку, оценка бумаг позитивна, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года, которые эксперты оценивают как нейтральные. Чистая прибыль за... читать дальше
.15 мая 2026 года 15:31
Банк ПСБ по-прежнему сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, сообщается в материале аналитиков. Драгоценный металл в последние недели предпринял попытку перейти к восстановлению, однако существенный рост показать не удалось,... читать дальше
.15 мая 2026 года 15:30
Москва. 15 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль немного ускорил рост на фоне заметно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7115 руб., что на 5,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.15 мая 2026 года 14:38
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Ростелеком" на уровне "покупать" с целевой ценой 75,28 руб. для обоих типов бумаг и потенциалом роста на 41,3% и 34,9% соответственно, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. По мнению эксперта, "Ростелеком" отчитался... читать дальше
.15 мая 2026 года 13:58
Freedom Finance Global рекомендует "держать" акции МКПАО "Хэдхантер " (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 3030 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Владимира Чернова. Эмитент представил сильный отчет за первый квартал 2026 года, хотя его выручка и снизилась на 1,5%, до 9,5... читать дальше
.15 мая 2026 года 13:26
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Oracle Corp. с "позитивной" до "нейтральной", прогнозная стоимость составляет $196 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Эмитент проходит этап структурной трансформации, отмечает эксперт: Oracle делает ставку на облачные... читать дальше
.15 мая 2026 года 12:52
Cреднесрочные перспективы МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остаются сильными, программа buyback должна поддержать котировки акций, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова. Эмитент представил результаты за 1К26 по МСФО. В частности, отмечает... читать дальше
.15 мая 2026 года 12:21
нк ПСБ оставляет в силе прогноз котировок платины и палладия на уровнях $2625 и $1800 за тройскую унцию соответственно в текущем году, говорится в материале аналитиков. Цены на металлы платиновой группы (МПГ) с конца апреля показывают неоднородную динамику, констатируют эксперты. В первую очередь... читать дальше
.15 мая 2026 года 11:47
Покупать акции "МТС" под дивиденды инвесторам не стоит, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Рост цены бумаг эмитента можно объяснить подбором под дивиденды, отмечает эксперт. Дивдоходность кажется привлекательной, в районе 15%. С учетом большой долговой... читать дальше
.15 мая 2026 года 10:51
Курс валютной пары юань/рубль, возможно, завершит текущую неделю ниже уровня в 10,75 руб. за юань, предполагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг продолжил укрепляться. Низким майским объемам регулярных покупок валюты Минфина не удается компенсировать заметный рост продаж валюты... читать дальше
.15 мая 2026 года 10:29
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2600-2700 пунктов до появления важных новостей, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Рынок акций в четверг даже не пытался возобновить тестирование сопротивления на уровне 2700 пунктов, и пошел вниз. По итогам... читать дальше
.15 мая 2026 года 10:25
Москва. 15 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть. читать дальше
.15 мая 2026 года 10:11
Российский рынок акций, вероятно, покажет безыдейность в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Индекс Мосбиржи в четверг растерял большую часть роста начала недели, не найдя поводов для... читать дальше
.15 мая 2026 года 09:56
Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в нижнюю половину диапазона 10,5-11 руб. за юань на торгах в пятницу, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Основным фактором для динамики рубля продолжает оставаться смещение баланса... читать дальше
