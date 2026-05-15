Рынок акций РФ, вероятно, покажет безыдейность в пятницу - ПСБ

Российский рынок акций, вероятно, покажет безыдейность в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Индекс Мосбиржи в четверг растерял большую часть роста начала недели, не найдя поводов для удержания у отметки 2700 пунктов на фоне сохранения высокой неопределенности по геополитике и дальнейшего укрепления рубля, констатирует эксперт.

"Рынок акций смотрится слабо - полагаем, что и в пятницу на нем будет царить безыдейность. Но, учитывая резкое понижательное движение без явных новостных триггеров, технически просится пауза в откате - не исключаем, что индекс Мосбиржи в ходе пятничных торгов ограничится переходом к проторговке середины диапазона 2600-2700 пунктов", - пишет Локтюхов.

