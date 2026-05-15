Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, Nasdaq Composite и S&P 500 обновили рекордные максимумы, причем последний впервые завершил сессию выше отметки в 7500 пунктов. Трейдеры оценивали ход переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, сообщили китайские СМИ. Си Цзиньпин заявил, что стороны добились "сбалансированных и позитивных результатов" в ходе переговоров, а Трамп назвал прошедшие переговоры продуктивными.

Главы США и КНР сошлись во мнении о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов, сообщил Белый дом. Кроме того, китайский лидер выразил заинтересованность в покупке большого количества американской нефти для сокращения зависимости страны от поставок через Ормузский пролив.

Статданные, опубликованные в четверг, показали ускорение темпов роста стоимости импорта в США, а также экспортных цен в апреле до максимумов с марта 2022 года. Индекс цен на импортируемые товары и услуги увеличился на 1,9% по сравнению с мартом, говорится в отчете министерства труда страны. Индекс экспортных цен в апреле вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в США на прошлой неделе, увеличилось на 12 тыс. - до 211 тыс. Аналитики в среднем ожидали повышения до 205 тыс. Розничные продажи в Штатах в апреле выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшился на 1,9%, поскольку трейдеры перед выходными предпочли зафиксировать прибыль, в том числе в технологическом секторе. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:22 МСК упало на 5,3% (до 7570 пунктов) после того, как в начале торгов оно впервые превысило отметку в 8000 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть поднимаются утром в пятницу на новых заявлениях президента США Трампа о ситуации на Ближнем Востоке. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $107,48 за баррель, на 1,66% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг этот контракт подорожал на 0,1%, до $105,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись в цене к этому времени на 2%, до $103,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 0,15%, до $101,17 за баррель.

Трамп заявил в интервью Fox News, что он теряет терпение в отношении Ирана. "Им следует заключить сделку", - добавил президент. Также он сказал, что Китай, получающий значительную долю нефтяного импорта из Ирана, готов рассмотреть идею закупки нефти в Соединенных Штатах. "У них есть ненасытный аппетит к энергоносителям, а у нас - неограниченные запасы энергоносителей", - отметил президент. Трамп находится с визитом в Китае с 13 по 15 мая.

"Пекинский саммит не принес прорыва по Ирану, и внимание нефтяного рынка вновь направлено на блокаду Ормузского пролива и риски военной эскалации", - отметила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,07 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,537 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали небольшой рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 мая увеличился на 0,05% и составил 121,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1286,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,64%), "Почта России БО-002P-01" (+0,36%), "Почта России-001Р-10" (+0,3%) и "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-0,28%), "Автодор-003Р-02" (-0,14%) и "РЖД-28" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) зафиксировало объем размещения флоатера серии БО-002Р-13 со сроком обращения 3,2 года в размере 55 млрд рублей. Сбор заявок на облигации планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 14 мая. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 160 базисных пунктов, в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале опустившись до 135 базисных пунктов. Ежемесячный купон по флоатеру будет определяться как как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка. Техразмещение запланировано на 19 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Реиннольц" установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей на уровне 25,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,05% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 14 мая. Условиями эмиссии предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Техразмещение запланировано на 19 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "ГТЛК" установило ставку 25-33-го купонов облигаций серии 001Р-17 на уровне 16% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2020 года по ставке квартального купона 7,44% годовых до оферты с исполнением 28 мая 2026 года. Прием заявок на приобретение пройдет с 19 по 25 мая.

ГК "Автодор" (OKPO code: 94158138) 2 июня досрочно погасит выпуск 5-летних облигаций серии БО-004Р-04 объемом 4 млрд рублей. Компания разместила выпуск в июне 2023 года по ставке полугодового купона 10,17% годовых.

"Домодедово" выставило оферту на выкуп всего выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01 объемом 15 млрд рублей, сообщила компания "Домодедово фьюэл фасилитис" (ДФФ), выступающая эмитентом долговых бумаг аэропорта. Цена приобретения облигаций - 100% от номинала, также эмитент выплатит накопленный купонный доход по бондам, рассчитанный на дату выкупа. Подать заявку на продажу облигаций можно будет ежедневно в рабочие дни с 26 мая по 1 июня. Выкупаться бумаги будут 2 июня. Облигации на 15 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 года со ставкой купона 12,8%. В конце ноября прошлого года ДФФ сообщило, что вместе с компаниями, относящимися к операционно-производственному комплексу аэропорта, выносит на собрание владельцев облигаций серии 002Р-01 вопрос о переносе срока погашения на год - на 15 декабря 2026 года. Также было предложено установить новую плавающую ставку купона на 7-й и 8-й купонные периоды (с выплатой 16 июня и 15 декабря 2025 года) в размере ключевой ставки Банка России + 3% годовых. На тот момент аэропорт по решению суда находился в собственности государства и готовился к продаже новому инвестору. В итоге большинство держателей облигаций "Домодедово" одобрили перенос погашения бондов на год, также они согласились признать ненаступившими основания для выкупа по офертам за все предыдущие периоды.