Курс рубля может уйти в нижнюю половину диапазона 10,5-11 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в нижнюю половину диапазона 10,5-11 руб. за юань на торгах в пятницу, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Основным фактором для динамики рубля продолжает оставаться смещение баланса на рынке в пользу предложения иностранной валюты ввиду повышенного предложения со стороны экспортеров на фоне высоких цен на нефть при слабом спросе как со стороны импортеров, так и населения, указывает эксперт.

При этом, отмечает он, текущих объемов покупок в рамках операций по бюджетному правилу недостаточно для восстановления баланса.

"На таком фоне пара юань/рубль может сместиться в пятницу в нижнюю половину нашего текущего целевого диапазона 10,5-11 руб. за юань. При этом сохраняются риски, что во второй половине мая юань может краткосрочно отступить под поддержку на уровне 10,5 руб. за юань, чему будет способствовать дополнительный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат", - пишет Зварич.

