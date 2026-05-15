Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в коридоре 2620-2720п в пятницу - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет двигаться в коридоре 2620-2720 пунктов на торгах в пятницу, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Мы ожидаем в пятницу сохранения консолидационных настроений на российском рынке. Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет двигаться в коридоре 2620-2720 пунктов. Поддержкой выступает уровень 2650 пунктов, - пишут эксперты в комментарии. - В центре внимания будут финансовые результаты Совкомбанка и МКПАО "Хэдхантер" за I квартал 2026 года. Полагаем, что сильные отчеты могут спровоцировать локальный откуп просадки в финансовом и IT секторах".

