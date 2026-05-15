"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям UPS с прогнозной ценой $118,44

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям UPS с прогнозной стоимостью на уровне $118,44 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Логистическая компания продемонстрировала умеренно слабый отчет по итогам 1К26, констатирует эксперт. Финансовые показатели снизились из-за сокращения объемов поставок для Amazon.com Inc.

Однако эмитент проводит реструктуризацию и намеренно сокращает поставки в низкомаржинальных сегментах, делая упор на более прибыльные направления - логистику для здравоохранения, малого и среднего бизнеса, отмечает Гудым.

Котировки бумаг UPS с пиков 2026 года уже упали на 20% на фоне снижения объемов доставки из-за реструктуризации операционной модели бизнеса, указывает аналитик "Финама". Компания имеет потенциал роста за счет этой же реструктуризации, благодаря переориентации на более маржинальные сегменты, а также инвестирования в новые направления, отмечает эксперт.

Ключевые риски, по мнению Гудым - глобальная рецессия, снижение спроса и рост издержек.

