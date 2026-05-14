Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2660п по индексу МосБиржи в рамках коррекции вместе с нефтью

Москва. 14 мая. Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, отката металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел ниже $105 за баррель) на фоне продуктивных переговоров лидеров США и Китая в том числе по иранской проблематике. Индекс МосБиржи опустился ниже 2660 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2658,84 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1145,21 пункта (-1,1%). Лидировали в снижении акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,6%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-3%), "Русала" (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 мая, составил 73,1385 руб. (-20,35 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2% и -0,8% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%).

Выручка ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (+0,1%) по МСФО в I квартале составила 208,9 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Показатель OIBDA вырос на 14% - до 83,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 40,1% с 38,8%. Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" - 209,2 млрд рублей. Показатель OIBDA превысил консенсус (82,8 млрд рублей).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что ведется работа по согласованию списков в рамках предстоящего обмена пленными между Россией и Украиной. "Ведётся работа по согласованию списков, это - самая сложная часть этой работы, она продолжается, очень быстро", - сказал Песков. Так он ответил в четверг на вопрос журналистов, может ли в ближайшее время состояться обмен пленными с украинской стороной.

Также Песков сообщил, что только США сейчас являются посредниками в украинском урегулировании, Европа не хочет и не может быть таким посредником. "Фактически пока посредниками и являются только Соединённые Штаты, это рабочие процессы, рабочий формат. Очевидно, что европейцы не хотят и не могут становиться посредниками", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он по просьбе "Интерфакса" прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что только США могут быть посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг начали переговоры в китайской столице. Стороны обсудили международные вопросы, в том числе кризис на Украине, передают в четверг китайские СМИ.

Лидеры Китая и США также заявили о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив, сообщает в четверг Bloomberg. "Что касается Ирана, обе стороны согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, чтобы поддерживать свободный поток энергоресурсов", - пишет агентство со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Главы государств также обсудили расширение доступа на рынок Китая для американского бизнеса и увеличение китайских инвестиций в промышленность США, сказал представитель администрации США.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций к вечеру просел во главе с бумагами ВТБ, где негативная динамика связана, вероятно, с сохранением неопределенности относительно дивидендных выплат банка.

В целом, рынок стабилизировался после затяжного снижения, чему способствует относительное постоянство условий. Коммуникация Банка России говорит в пользу осторожных действий и на ближайших заседаниях. Рубль по-прежнему сильный, а объем покупок иностранной валюты Минфином в мае оказался существенно ниже ожиданий, что будет сдерживать ослабление российской валюты. Конфликт на Ближнем Востоке способствует высоким котировкам нефти, и новые сообщения о переговорах между США и Ираном приводят лишь к краткосрочной волатильности. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent опустилась к $105 за баррель. Такое сочетание факторов не способствует аппетиту к риску на рынке акций. Дальнейшие распродажи частично сдерживаются осторожной риторикой о возможном возобновлении мирного процесса по украинскому кризису, считает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс Мосбиржи скорректировался после трех сессий роста. Тон заявлений сторон на украинском треке ужесточился, рубль продолжил укрепляться, цены на нефть и металлы снизились. Инвесторы предпочли в этих условиях зафиксировать прибыль. Из позитивного - цены на нефть остаются в "трехзначной" области. Также участники торгов обратили внимание на заявление советника председателя ЦБ Кирилла Тремасова о том, что регулятор ожидает снижения инфляции до 4% во II полугодии 2026 года, не исключив при этом временного скачка цен в октябре из-за повышения тарифов ЖКХ.

Динамика мировых рынков неоднородная. Биржи США начали день в "плюсе". Американский Сенат утвердил Кевина Уорша на пост председателя ФРС. У него сильный профессиональный бэкграунд, в том числе опыт работы внутри самого Федрезерва. А вот на фондовых площадках КНР прошла волна коррекции - инвесторы опасаются возможных разногласий в ходе переговоров между лидерами США и Китая. Высокие цены на нефть и ближневосточная неопределенность также оказывают давление.

В пятницу госвизит президента США Трампа в Китай завершится. На российском рынке в конце недели отчетности по МСФО за I квартал представят Совкомбанк (MOEX: SVCB), банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "Хэдхантер", "Займер" (MOEX: ZAYM). "Озон" (MOEX: OZON) проведет ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 год. Акции "Полюса" последний день будут торговаться с дивидендом. "Росстат" в пятницу опубликует данные об инфляции в апреле, напомнил эксперт.

"Приближение выходных в условиях геополитической неопределенности может обусловить слабую торговую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на пятницу - колебания в коридоре 2620-2720 пунктов", - считает Смирнов.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, торги на российских фондовых площадках прошли в "минусе" под влиянием противоречивых новостей геополитики и снижения цен на нефть.

В Пекине продолжаются переговоры между лидерами КНР и США. Пока о достигнутых договоренностях не сообщается, но вполне возможно, что итогом саммита станут некоторые исключения из санкций для китайских импортеров на поставки в КНР ряда чипов Nvidia, а также увеличение Китаем импорта соевых бобов и другой сельхозпродукции из США. Однако каких-либо важных для любой из двух стран геополитических подвижек по итогам саммита, скорее всего, не будет, считает аналитик.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что цены на нефть упадут в течение ближайших шести месяцев, а ОПЕК+, как сообщают западные СМИ, намерен в этом году ежемесячно повышать квоты на увеличение добычи нефти. В России на происходящий саммит США и Китая пока официальной реакции нет. На фондовый рынок влияют макропрогнозы на 2026 год. Так, в Банке России предположили, что в октябре инфляция ускорится после повышения тарифов ЖКХ, которое планируется после сентябрьских выборов. Однако к концу года по-прежнему прогнозируется достижение ею таргета регулятора на отметке 4% с учетом корректировки на сезонные факторы. Похоже, что снижение котировок российских акций связано с ожиданиями приостановки смягчения монетарной политики ЦБ в случае стабилизации инфляции на текущих повышенных уровнях, полагает аналитик.

Акции АФК "Система" выросли на ожиданиях сильных отчетов некоторых "дочек" корпорации за первый квартал по МСФО, в частности МТС. Еще одним фактором поддержки для котировок АФК выступает ожидаемая конкретизация планов по выходу непубличных дочерних компаний на IPO.

Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 15 мая - диапазон 2650-2750 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки, обеспеченные в том числе надеждами на заключение новых торговых соглашений между Китаем и США, которые могут благоприятно сказаться на всей мировой экономике.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили коррекционное снижение от краткосрочных сопротивлений 2700 и 1160 пунктов соответственно, после усиления геополитического оптимизма в начале недели. Причин для краткосрочной силы у российского рынка все еще нет. В пятницу после закрытия основных торгов ожидаются сигналы от Росстата о некотором замедлении потребительской инфляции в стране в апреле, что должно поддержать надежды на очередное смягчение политики ЦБ РФ в июне, считает Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,5%, гонконгский Hang Seng не изменился), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX растут на 0,2-1,3%) и США (индексы к 19:00 МСК выросли на 1%).

Экономика Великобритании в первом квартале выросла на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем также прогнозировали подъем на 0,6%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены Brent снизились на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в четверг составила $104,83 за баррель (-0,8% и -2% в среду), июньская цена фьючерса на WTI - $100,95 за баррель (-0,1% и -1,1% накануне).

Лидеры США и Китая на встрече в Пекине обсудили международные вопросы, в том числе, ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, пишут в четверг китайские СМИ. Си Цзиньпин заявил, что стороны добились "сбалансированных и позитивных результатов" в ходе переговоров, а Трамп назвал прошедшие переговоры продуктивными.

Главы государств сошлись во мнениях о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов, сообщил Белый дом. Кроме того, китайский лидер выразил заинтересованность в покупке большего количества американской нефти для сокращения зависимости страны от поставок через Ормузский пролив.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Пекин приложит все усилия для разблокировки Ормузского пролива, поскольку восстановление судоходства по этому маршруту отвечает интересам Китая.

Данные отслеживания судов, публикуемые LSEG, показывают, что китайский супертанкер с 2 млн баррелей иракской нефти, остававшийся заблокированным в Персидском заливе более двух месяцев, в среду прошел через Ормузский пролив.

Кроме того, через пролив смог пройти нефтетанкер японской нефтеперерабатывающей компании Eneos под флагом Панамы.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-8,9%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-5,5%), "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4,5%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (-3,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,4%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-3,2%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-3,1%), бумаги ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-2,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,8%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,6%).

Три новых крупных иска на общую сумму 9,57 млрд рублей поданы в арбитражные суды РФ против ПАО "ЕвроТранс", сообщается в картотеке арбитражных дел. С учетом новых исков общая сумма требований, предъявленных "ЕвроТрансу" и его структурам в судах, превысила 23 млрд рублей.

Эмитент в пояснении к годовой бухгалтерской отчетности отмечал, что предметом по ряду претензий, по мнению истцов, является задолженность группы за поставленные нефтепродукты, которые не были оплачены вовремя. Также группе были предъявлены штрафы и неустойки за невыбранный объем нефтепродуктов.

Выросли в четверг акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+11,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+7,7%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,073 млрд рублей (из них 6,85 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,89 млрд рублей на акции "Газпрома").