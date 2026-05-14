Рубль в четверг подрос в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 14 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль немного подорожал на фоне высоких цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,768 руб., что на 4,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 15 мая на 20,35 копейки, до 73,1385 руб./$1, и увеличил курс евро на 38,82 копейки, до 86,2899 руб./EUR1.

"Российский рубль настроен на обновление многомесячных максимумов по отношению к основным валютам. Укрепление рубля продолжается почти непрерывно с середины прошлой недели, после того как стали известны параметры операций Минфина на валютном рынке. Относительно невысокие, по сравнению с рыночными ожиданиями, объемы операций регулятора предоставили импульс к укреплению рубля, который только усилился из-за притока валютной выручки от экспортеров на фоне устойчиво высоких цен на нефть (несмотря на текущую консолидацию в области $105, котировки Brent, похоже, уверенно закрепились выше $100 за баррель). Кроме того, в экономике сохраняются достаточно высокие процентные ставки, отчего рубль также получает дополнительную поддержку. Ставка RUSFAR в четверг повысилась до 14,17% по сравнению с 13,64% ранее на неделе, что подчеркивает привлекательность российского рубля в качестве высокодоходной валюты. В конечном счете пока не находится причин сомневаться в устойчивости тренда на дальнейшее укрепление рубля. В этом контексте баланс рисков складывается в пользу укрепления рубля в направлении 10,6-10,7 руб. за один китайский юань, 72-72,5 руб. за доллар США, 84-85 руб. за один евро", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

Цены на нефть слабо снижаются вечером в четверг, участники рынка следят за ходом переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дешевеют на 0,75%, до $104,83 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,06%, до $100,97 за баррель.

Лидеры США и Китая на встрече в Пекине обсудили международные вопросы, в том числе, ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, пишут в четверг китайские СМИ. Си Цзиньпин заявил, что стороны добились "сбалансированных и позитивных результатов" в ходе переговоров, а Трамп назвал прошедшие переговоры продуктивными.

Главы государств сошлись во мнениях о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов, сообщил Белый дом. Кроме того, китайский лидер выразил заинтересованность в покупке большего количества американской нефти для сокращения зависимости страны от поставок через Ормузский пролив.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 14 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду выросла на 8 базисных пунктов - до 14,13% годовых. Срочные версии версия RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в четверг опустились на 2 базисных пункта, до 14,41% и 15,05% годовых, версия на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт и составила 15,95% годовых.