Рубль сохраняет потенциал укрепления к юаню до конца мая - ПСБ

Рубль сохраняет потенциал укрепления по отношению к юаню до конца текущего месяца, считает аналитик ПСБ Богдан Зварич.

"До конца месяца у рубля сохраняется потенциал для укрепления. При этом ближе к окончанию мая на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам, он получит дополнительную поддержку. Это может способствовать закреплению пары CNY/RUB в нижней половине диапазона 10,5-11 руб. с рисками краткосрочного ухода под его нижнюю границу", - пишет эксперт в обзоре.

Однако уже в июне, указывает Зварич, ситуация может измениться. Объем покупок по бюджетному правилу может составить 10-15% от объемов торгов юанем на бирже, что приведет к снижению валютной ликвидности.

"В результате рубль перейдет к постепенному ослаблению, которое во второй половине года будет поддержано ростом спроса на валюту со стороны импортеров на фоне стабилизации и последующего роста экономической активности. Под действием этих факторов к окончанию года пара CNY/RUB может подняться в район 12,8 руб. за юань", - прогнозирует аналитик ПСБ.

