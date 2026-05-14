14 мая 2026 года 18:03
Рубль сохраняет потенциал укрепления к юаню до конца мая - ПСБ
Рубль сохраняет потенциал укрепления по отношению к юаню до конца текущего месяца, считает аналитик ПСБ Богдан Зварич. "До конца месяца у рубля сохраняется потенциал для укрепления. При этом ближе к окончанию мая на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам, он получит дополнительную поддержку. Это может способствовать закреплению пары CNY/RUB в нижней половине диапазона 10,5-11 руб. с рисками краткосрочного ухода под его нижнюю границу", - пишет эксперт в обзоре. Однако уже в июне, указывает Зварич, ситуация может измениться. Объем покупок по бюджетному правилу может составить 10-15% от объемов торгов юанем на бирже, что приведет к снижению валютной ликвидности. "В результате рубль перейдет к постепенному ослаблению, которое во второй половине года будет поддержано ростом спроса на валюту со стороны импортеров на фоне стабилизации и последующего роста экономической активности. Под действием этих факторов к окончанию года пара CNY/RUB может подняться в район 12,8 руб. за юань", - прогнозирует аналитик ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
14 мая 2026 года 19:39
Москва. 14 мая. Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, отката металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел ниже $105 за баррель) на фоне продуктивных переговоров лидеров США и Китая в том числе по иранской проблематике. Индекс МосБиржи опустился ниже 2660 пунктов. читать дальше
14 мая 2026 года 19:23
Москва. 14 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль немного подорожал на фоне высоких цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,768 руб., что на 4,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
14 мая 2026 года 19:04
Рубль не прекращает попыток ускорить рост, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина. "Рубль после негативного старта резко подорожал к юаню, но вскоре сдал позиции, - пишет эксперт. - В середине торгов произошел еще один импульс укрепления российской валюты, однако он... читать дальше
14 мая 2026 года 18:34
Доходности 10-летних и 5-летних ОФЗ могут составить соответственно 14% и 13% в конце 2026г - "СберИнвестиции"
Доходности 10-летних и 5-летних ОФЗ могут составить соответственно 14% и 13% в конце 2026 года, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". Растет неопределенность вокруг снижения ключевой ставки - нет ясности, как быстро и на сколько еще регулятор готов опускать ставку. На этом фоне... читать дальше
14 мая 2026 года 17:35
Силы продавцов в акциях "НоваБев Групп" уменьшаются, инвесторы ждут фундаментальный позитив, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Бумаги эмитента чувствуют себя лучше рынка в текущий момент, отмечает эксперт. В конце апреля компания... читать дальше
14 мая 2026 года 17:10
Котировки ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента растут в цене на расширенных торгах, после того как компания повысила прогноз по мировому рынку полупроводников до более чем... читать дальше
14 мая 2026 года 16:35
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова. "Считаем результаты эмитента за апрель 2026 года по РСБУ умеренно позитивными. Чистая процентная маржа остается на высоком уровне, стоимость риска относительно низкая,... читать дальше
14 мая 2026 года 16:01
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком", - говорится в комментарии аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО. "Все показатели были близки к нашим прогнозам, смотрим на отчетность нейтрально. Сохраняем наш взгляд... читать дальше
14 мая 2026 года 15:32
Прогнозная стоимость обыкновенных акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 81 рубль за штуку, считает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова. Эмитент представил сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года, продемонстрировав двузначные темпы роста ключевых показателей,... читать дальше
14 мая 2026 года 15:30
Москва. 14 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг. Рубль немного дорожает на фоне высоких цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,773 руб., что на 4,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
14 мая 2026 года 15:02
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Акрон" с 20177,8 руб. до 21107,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "Акрона" с начала года... читать дальше
14 мая 2026 года 14:28
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли Ростелекома продолжится до конца года - Freedom Finance Global
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли "Ростелекома" продолжится до конца текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Компания представила результаты по МСФО за первый квартал, в котором ее выручка в соответствии с консенсусом и ориентиром Freedom... читать дальше
14 мая 2026 года 14:00
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Ростелеком опубликовал" отчетность за 1К26 по МСФО - Выручка выросла на 10% г/г до 209 млрд руб. Показатель OIBDA... читать дальше
14 мая 2026 года 13:20
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 60 рублей за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. Телекоммуникационный провайдер представил финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за I квартал 2026 года: - Выручка... читать дальше
14 мая 2026 года 12:50
Прибыль Сбербанка в 2026 году может вырасти приблизительно на 15%, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка. Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за апрель и 4 месяца 2026 года. Чистая прибыль в апреле составила 167 млрд руб. (+0,2% м/м, +21% г/г, ROE 23%), а по итогам 4М26 - 658 млрд руб.... читать дальше
