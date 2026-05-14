Цена ADR TSMC может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента растут в цене на расширенных торгах, после того как компания повысила прогноз по мировому рынку полупроводников до более чем $1,5 трлн к 2030 году против прежней оценки в $1 трлн, отмечают эксперты.

Основным драйвером роста компания назвала ИИ и высокопроизводительные вычисления, на которые, как ожидается, придется 55% рынка.

"Полагаем, прогноз поддержит котировки бумаг TSMC в ближайшее время", - говорится в комментарии.

