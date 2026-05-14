Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 14 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг. Рубль немного дорожает на фоне высоких цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,773 руб., что на 4,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 36 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,23 руб./$1, контракт EURRUBF снизился на 43 копейки, до 85,86 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль в целом пока останется в рамках диапазона 10,5-11 руб. с тяготением к его нижней границе. Баланс рисков на валютном рынке в целом остается смещенным в пользу укрепления рубля, говорится в материале аналитиков ПСБ.

Высокие цены на нефть способствуют увеличению предложения валюты со стороны экспортеров, в то время как импорт остается слабым на фоне вялости экономической активности и сезонности, а объемы покупок валюты со стороны регулятора невысоки, формируя лишь слабую поддержку спросу. "Считаем, что текущие уровни валютных курсов вряд ли удержатся ввиду навеса предложения", - отмечают эксперты ПСБ.

"Ждем, что в ближайшее время курс китайской валюты продолжит оставаться в рамках нашего текущего целевого диапазона 10,5-11 руб., тяготея в отсутствие новых вводных к его нижней границе и обновлению декабрьских минимумов", - пишут аналитики.

Котировки нефти на мировом рынке опускаются в четверг днем на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $104,82 за баррель, что на 0,76% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 0,79%, до $100,21 за баррель.

Лидеры США и Китая обсудили международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, пишут в четверг китайские СМИ.

Си Цзиньпин заявил, что стороны добились "сбалансированных и позитивных результатов" в ходе переговоров, а Трамп назвал прошедшие переговоры продуктивными.

Главы США и КНР сошлись во мнениях о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов, сообщил Белый дом. Кроме того, китайский лидер выразил заинтересованность в покупке большего количества американской нефти для сокращения зависимости страны от поставок через Ормузский пролив.