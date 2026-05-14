"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова.

"Считаем результаты эмитента за апрель 2026 года по РСБУ умеренно позитивными. Чистая процентная маржа остается на высоком уровне, стоимость риска относительно низкая, плюс мы видим признаки восстановления спроса на рыночную ипотеку и потребительские кредиты. Комиссионные доходы все еще под давлением, но это мы уже учитываем в наших оценках, - пишет эксперт. - Сохраняем "позитивный" взгляд на Сбербанк, который торгуется с мультипликатором P/E 3,8x на базе нашего прогноза прибыли на 2026 год против среднеисторических 5,3х. В условиях приближения дивидендной выплаты, двузначных темпов роста чистой прибыли и снижения процентных ставок считаем такую оценку неоправданной".

