Прогнозная цена акций Ростелекома - 81 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость обыкновенных акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 81 рубль за штуку, считает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова.

Эмитент представил сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года, продемонстрировав двузначные темпы роста ключевых показателей, констатирует эксперт.

"Считаем, что "Ростелеком" показывает достаточно хорошие результаты, а фокус на урезание неэффективных капзатрат дает свои плоды. Менеджмент объявил о начале нового пятилетнего стратегического цикла. Это может стать драйвером для переоценки акций. Наша целевая цена на двенадцать месяцев по обыкновенным акциям - 81 руб." - пишет Крылова в комментарии.

