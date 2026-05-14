Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли Ростелекома продолжится до конца года - Freedom Finance Global

Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли "Ростелекома" продолжится до конца текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Компания представила результаты по МСФО за первый квартал, в котором ее выручка в соответствии с консенсусом и ориентиром Freedom Finance Global выросла на 10% в годовом выражении (г/г), до 209 млрд руб. Основным позитивным драйвером для этого показателя стало увеличение доходов от цифровых сервисов на 24% г/г до 43,4 млрд руб., с долей в выручке более 21%. Этот результат во многом обусловлен реализацией госзаказа (платформа "Госуслуги") и партнерством с крупными госкорпорациями, подчеркивает Мильчакова.

Чистая прибыль "Ростелекома" выросла на 10% до 7,44 млрд руб., притом что в консенсус закладывалось ее небольшое снижение из-за высоких расходов на обслуживание долга в условиях жесткой ДКП. По мнению эксперта, сохранению долговой нагрузки "Ростелекома" по NetDebt/OIBDA на отметке 2,1 способствовало снижение ключевой ставки. Тем не менее чистый долг компании увеличился на 3% к предыдущему отчетному периоду.

"Восстановление финансовых показателей Ростелекома после слабого четвертого квартала и всего 2025 года обеспечили оптимизация долговой нагрузки, смягчение монетарных условий и повышение OIBDA в связи с ростом прочих операционных доходов, - указывает Мильчакова. - Мы полагаем, что сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли продолжится до конца текущего года, хотя паузы в снижении ключевой ставки будут тормозить этот процесс".

По мнению аналитика, в ближайшее время драйвером для котировок обыкновенных акций "Ростелекома" может стать объявление дивидендов за 2025 год, которые были анонсированы ранее.

Стратег инвесткомпании подтверждает нашу целевую цену по обыкновенной акции "Ростелекома" в 70 руб. в годовом горизонте и рейтинг "покупать".

