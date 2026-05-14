Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Ростелекома на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Ростелеком опубликовал" отчетность за 1К26 по МСФО - Выручка выросла на 10% г/г до 209 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 14% г/г до 84 млрд руб., а рентабельность по нему достигла 40,1%, что на 1,4 п.п. выше, чем в 1К25. Чистая прибыль - 7,4 млрд руб.

"Результаты соответствовали консенсус-прогнозу по выручке и немного превысили его по OIBDA, - отмечает эксперт. - Росту выручки способствовало увеличение доходов в сегментах цифровых услуг (на 24% г/г, до 43 млрд руб.), мобильного сегмента (на 8% г/г до 75 млрд руб.) и фиксированного широкополосного доступа (на 13% г/г до 33 млрд руб.). Капитальные затраты составили 14% от выручки, но компания ожидает, что по итогам года это показатель подрастет до ~20%".

В целом аналитик инвестбанка оценивает результаты положительно и подтверждает рейтинг "покупать" как для обыкновенных, так и для привилегированных акций.

