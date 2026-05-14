Прибыль Сбербанка в 2026г может вырасти на 15% - Альфа-банк

Прибыль Сбербанка в 2026 году может вырасти приблизительно на 15%, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка.

Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за апрель и 4 месяца 2026 года. Чистая прибыль в апреле составила 167 млрд руб. (+0,2% м/м, +21% г/г, ROE 23%), а по итогам 4М26 - 658 млрд руб. (+21% г/г, ROE 23,7%).

"То, что прибыль уже четвертый месяц подряд растет более чем на 20% г/г, отчасти объясняется относительно низкой базой сравнения за 4М25. Впрочем, даже с поправкой на низкую базу сравнения апрельский результат впечатляет - он на 19% превысил среднюю месячную прибыль за 2025 год, - пишут аналитики Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - Похожая динамика, по нашим оценкам, может сохраниться и в мае, после чего эффект низкой базы, вероятно, начнет постепенно затухать".

На взгляд экспертов, в целом апрельские показатели подтверждают, что Сбербанк уверенно движется по траектории, которая должна обеспечить достижение озвученных менеджментом ориентиров (ROE более 22%). По их оценкам, в 2026 году прибыль банка может вырасти приблизительно на 15% (что предполагает соответствующий рост дивиденда на акцию).

"Акции Сбербанка торгуются вблизи максимумов середины прошлого года, однако их динамика с начала года (+9%) выглядит заметно слабее, чем у ДОМ.РФ (+23%) и ВТБ (+30%), - констатируют Кипнис и Николаев. - По нашим оценкам, акции Сбербанка торгуются с коэффициентом P/E 2026П на уровне 3,8х".

Основным драйвером котировок в ближайшие месяцы, по мнению экспертов Альфа-банка, останутся дивидендные перспективы. Текущая дивидендная доходность по итогам 2025 года составляет 11,5%.

