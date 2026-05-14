Акции РусАла могут стать перспективным активом - "ВТБ Мои инвестиции"

Акции "РусАла" могут стать перспективным активом для инвестиционного портфеля, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Цена на алюминий за год увеличилась на 46%, при этом а бумаги эмитента за это время выросли в стоимости лишь на 16%, констатируют эксперты.

"Конечно, укрепление рубля ограничивает выгоду для компании. Но даже с учетом этого акции компании, на наш взгляд, не до конца отражают высокую ценовую конъюнктуру, - отмечают аналитики в комментарии. - С одной стороны, рынок алюминия поддерживается сильным спросом со стороны Китая, который использует металл для развития возобновляемой энергетики. С другой стороны, ситуация на Ближнем Востоке ограничивает предложение. В таких условиях "РусАл" может проявить себя как перспективный актив для инвестиционного портфеля".

