Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Snap до "держать"

Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Snap Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость бумаг была также снижена экспертами с $8 до $7 за штуку.

Эмитент представил смешанный релиз за I квартал 2026 года, показав снижение выручки от рекламы из-за геополитической напряженности и сокращения рекламных бюджетов крупных брендов.

Кроме того, отмечают аналитики, темпы прироста DAU в Северной Америке и в Европе, наиболее высокомаржинальных регионах, сложились отрицательными.

Рост выручки был поддержан благодаря расширению монетизации Snapchat+ и увеличению выручки от DR-рекламы, однако этого недостаточно для ее качественного роста.

Adjusted EBITDA сложилась существенно выше ожиданий в результате снижения маркетинговых расходов, однако прогноз менеджмента на II квартал 2026 года оказался сдержанным из-за ожидания продолжения негативного влияния геополитики на спрос на рекламу и из-за прекращения партнерства с Perplexity, обращают внимание эксперты.

"Мы скорректировали наши прогнозы по выручке на 2026-2027 годы, но немного повысили ожидания по марже по Adjusted EBITDA на этот же период", - говорится в обзоре инвесткомпании.

"Снижаем целевую цену акций Snap с $8 до $7, что соответствует мультипликатору 10х EV/EBITDA''2027, также снижаем рекомендацию с "покупать" до "держать". Потенциал роста составляет 21%", - пишут аналитики.

Snap Inc. - американская компания в сфере технологий, владеющая мессенджером Snapchat, а также другими продуктами.

