"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 393 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева.

Сбербанк выпустил сильную сокращенную отчетность по РСБУ за апрель 2026 года. Чистая прибыль выросла на 21,1% г/г, до 166,8 млрд руб., обеспечив рентабельность капитала на уровне 22,9%. За 4 месяца 2026 г. прибыль выросла на 21,3%, до 657,8 млрд руб. (ROE 23,4%).

"Основным драйвером роста операционного дохода остаётся чистый процентный доход, который вырос в апреле на 26,8% г/г, до 292,6 млрд руб., - отмечает эксперт. - Процентная маржа (NIM), по нашей оценке, сохраняется на уровне 6,1%, что на данный момент лучше наших средних ожиданий в среднем за год и прогнозов менеджмента в 5,9%". Комиссионные доходы остаются под давлением и после роста на 4% г/г в марте темпы упали до 0,6% г/г в апреле и составили 57,9 млрд руб., подчеркивает аналитик. Динамика балансовых показателей была аналогична мартовской.

Жителев обращает внимание на то, что впервые с августа 2025 года начался рост потребительских кредитов.

"Достаточность капитала Н1.0 выросла в апреле на 0,2 п.п., до 14,3% за счет увеличения регуляторного капитала от постепенного признания чистой прибыли. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги банка", - пишет эксперт.

