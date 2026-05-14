Рубль утром слегка подрастает в паре с юанем на фоне позитивной динамики на рынке нефти

Москва. 14 мая. Китайский юань немного понизился на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль слегка укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,7945 руб. (-2,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне. Ормузский пролив остается заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск торгуются по $105,85 за баррель, что на 0,21% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,1%, до $101,14 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду представило новые оценки, согласно которым на рынке нефти в этом году сформируется дефицит предложения, тогда как еще в апреле прогнозировался профицит. В отчете МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьезный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.

Между тем министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тыс. баррелей.