14 мая 2026 года 10:31
Рубль утром слегка подрастает в паре с юанем на фоне позитивной динамики на рынке нефти
Москва. 14 мая. Китайский юань немного понизился на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль слегка укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,7945 руб. (-2,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,12 коп. выше уровня действующего официального курса.
Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне. Ормузский пролив остается заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск торгуются по $105,85 за баррель, что на 0,21% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,1%, до $101,14 за баррель.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду представило новые оценки, согласно которым на рынке нефти в этом году сформируется дефицит предложения, тогда как еще в апреле прогнозировался профицит. В отчете МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьезный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.
Между тем министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тыс. баррелей.
14 мая 2026 года 19:39
Москва. 14 мая. Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, отката металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел ниже $105 за баррель) на фоне продуктивных переговоров лидеров США и Китая в том числе по иранской проблематике. Индекс МосБиржи опустился ниже 2660 пунктов. читать дальше
14 мая 2026 года 19:23
Москва. 14 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль немного подорожал на фоне высоких цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,768 руб., что на 4,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
14 мая 2026 года 19:04
Рубль не прекращает попыток ускорить рост, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.
"Рубль после негативного старта резко подорожал к юаню, но вскоре сдал позиции, - пишет эксперт. - В середине торгов произошел еще один импульс укрепления российской валюты, однако он... читать дальше
14 мая 2026 года 18:34
Доходности 10-летних и 5-летних ОФЗ могут составить соответственно 14% и 13% в конце 2026 года, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций".
Растет неопределенность вокруг снижения ключевой ставки - нет ясности, как быстро и на сколько еще регулятор готов опускать ставку. На этом фоне... читать дальше
14 мая 2026 года 18:03
Рубль сохраняет потенциал укрепления по отношению к юаню до конца текущего месяца, считает аналитик ПСБ Богдан Зварич.
"До конца месяца у рубля сохраняется потенциал для укрепления. При этом ближе к окончанию мая на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам, он получит дополнительную... читать дальше
14 мая 2026 года 17:35
Силы продавцов в акциях "НоваБев Групп" уменьшаются, инвесторы ждут фундаментальный позитив, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
Бумаги эмитента чувствуют себя лучше рынка в текущий момент, отмечает эксперт.
В конце апреля компания... читать дальше
14 мая 2026 года 17:10
Котировки ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".
Бумаги эмитента растут в цене на расширенных торгах, после того как компания повысила прогноз по мировому рынку полупроводников до более чем... читать дальше
14 мая 2026 года 16:35
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова.
"Считаем результаты эмитента за апрель 2026 года по РСБУ умеренно позитивными. Чистая процентная маржа остается на высоком уровне, стоимость риска относительно низкая,... читать дальше
14 мая 2026 года 16:01
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком", - говорится в комментарии аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.
Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО.
"Все показатели были близки к нашим прогнозам, смотрим на отчетность нейтрально. Сохраняем наш взгляд... читать дальше
14 мая 2026 года 15:32
Прогнозная стоимость обыкновенных акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 81 рубль за штуку, считает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова.
Эмитент представил сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года, продемонстрировав двузначные темпы роста ключевых показателей,... читать дальше
14 мая 2026 года 15:30
Москва. 14 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг. Рубль немного дорожает на фоне высоких цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,773 руб., что на 4,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
14 мая 2026 года 15:02
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Акрон" с 20177,8 руб. до 21107,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков.
Рекомендация сохранена на уровне "держать".
"Акции "Акрона" с начала года... читать дальше
14 мая 2026 года 14:28
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли "Ростелекома" продолжится до конца текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Компания представила результаты по МСФО за первый квартал, в котором ее выручка в соответствии с консенсусом и ориентиром Freedom... читать дальше
14 мая 2026 года 14:00
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.
"Ростелеком опубликовал" отчетность за 1К26 по МСФО - Выручка выросла на 10% г/г до 209 млрд руб. Показатель OIBDA... читать дальше
14 мая 2026 года 13:20
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 60 рублей за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.
Телекоммуникационный провайдер представил финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за I квартал 2026 года:
- Выручка... читать дальше
