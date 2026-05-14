Курс рубля может тяготеть к нижней границе диапазона 10,5-11 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль в целом пока останется в рамках диапазона 10,5-11 руб. за юань с тяготением к его нижней границе, говорится в материале аналитиков банка ПСБ.

Баланс рисков на валютном рынке в целом остается смещенным в пользу укрепления рубля, отмечают эксперты.

Высокие цены на нефть способствуют увеличению предложения валюты со стороны экспортеров, в то время как импорт остается слабым на фоне вялости экономической активности и сезонности, а объем покупок валюты со стороны регулятора невысоки, формируя лишь слабую поддержку спросу. "Считаем, что текущие уровни валютных курсов вряд ли удержатся ввиду навеса предложения", - говорится в материале ПСБ.

"Ждем, что в ближайшее время курс китайской валюты продолжит оставаться в рамках нашего текущего целевого диапазона 10,5-11 руб., тяготея в отсутствие новых вводных к его нижней границе и обновлению декабрьских минимумов", - пишут аналитики.

