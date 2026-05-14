Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2650-2720п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2650-2720 пунктов в четверг, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Бенчмарк завершил торги среды нейтрально, стабилизировавшись вблизи психологической отметки 2700 пунктов после реализации технического отскока от полугодовых минимумов на уровне 2600 пунктов, констатирует аналитик.

Объемы торгов остаются минимальными - всего 36 млрд руб. при средних за три месяца в 61,5 млрд руб.

Дальнейший рост к уровню 2800 пунктов сдерживается дефицитом драйверов, отмечает Крылова в обзоре. На геополитическом контуре пока нет явного прогресса, а замедление инфляции пока не гарантирует смягчение монетарной политики ЦБ РФ, плюс крепкий рубль ограничивает потенциал для отскока бумаг экспортеров.

"Мы ожидаем сохранение индекса Мосбиржи в пределах коридора 2650-2720 пунктов в четверг. Продолжаем считать, что в отсутствие четких триггеров для закрепления выше 2700-2720 пунктов лучше фокусироваться на отдельных сильных дивидендных бумагах или бумагах с хорошим фундаменталом. Нам нравятся ВТБ, "Транснефть", МКПАО "Циан" и МКПАО "Озон", - пишет эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.