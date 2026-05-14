Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды по итогам торгов в среду, Dow Jones снизился. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в четверг. Нефть умеренно дорожает утром четверга, Brent торгуется около $106,3 за баррель.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы благодаря подъему технологического сектора, тогда как Dow Jones снизился.

"В условиях продолжающегося роста инфляции технологический сектор остается устойчивым, - полагает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. - И после некоторого спада во вторник, акции чипмейкеров резко выросли".

Рост цен производителей в США (индекс PPI) в апреле ускорился до 6% в годовом выражении из-за скачка стоимости энергоносителей с началом войны в Иране, сообщило министерство труда в среду. Темпы подъема стали максимальными с декабря 2022 года.

Опрошенные Trading Economics аналитики ждали менее существенного увеличения - на 4,9%.

Кроме того, данные за март были пересмотрены до роста на 4,3% с объявленных ранее 4%.

Хотя апрельский скачок индекса PPI был в основном вызван перебоями в поставках энергоресурсов из-за закрытия Ормузского пролива, отчет ведомства показал, что резкий подъем цен на нефть начинает сказываться на различных отраслях. Это означает, что усиление инфляции, вероятно, распространится по всей экономике.

Последние данные развеивают любые оставшиеся надежды на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой. Более того, президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз заявила в среду, что повышение ставки может быть вполне вероятным, если инфляционное давление не ослабнет.

Между тем аналитики Morgan Stanley улучшили прогноз значения S&P 500 на конец текущего года до 8000 пунктов по сравнению с ожидавшимися ранее 7800 пунктами. Это обусловлено сильными финансовыми показателями компаний, акции которых входят в расчет индекса. Эксперты банка ожидают, что их прибыль в расчете на акцию в среднем увеличится на 23% в 2026 году.

В первом квартале прибыль 83,2% из 440 уже отчитавшихся компаний оказалась лучше консенсус-прогнозов, по данным LSE GIBES.

Котировки акций Nebius Group в среду подскочили на 15,7% на новости о том, что выручка разработчика облачных сервисов в первом квартале взлетела в 7,8 раза.

Эксперты Morgan Stanley назвали партнерство Ford Motor (SPB: F) с китайским производителем аккумуляторов CATL недооцененным конкурентным преимуществом, что вызвало взлет стоимости акций автомобильной компании на 13,2% (максимальный дневной прирост за шесть лет).

Цена бумаг чипмейкеров выросла: ON Semiconductor Corp. - на 11,1%, Micron Technology - на 4,8%, Texas Instruments - на 3,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,3%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 1,4%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 1,4%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ), 3M Co. (SPB: MMM) и Tesla (SPB: TSLA) - на 2,7%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,6%.

Между тем бумаги International Business Machines (SPB: IBM) подешевели на 2,1%, Visa Inc. (SPB: V) - на 1,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%, American Express Co. (SPB: AXP) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,5%.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 67,36 пункта (на 0,14%) и составил 49693,2 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 43,29 пункта (на 0,58%) - до 7444,25 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 314,14 пункта (на 1,2%) и завершил сессию на отметке 26402,34 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в четверг.

Инвесторы ждут итогов переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Предполагается, что главы государств сосредоточатся на обсуждении торговых вопросов, а не конфликта на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Li Auto (SPB: LI) и отчитавшейся накануне Alibaba (SPB: BABA), дорожающие на 5,2%. Рыночная стоимость Orient Overseas (International) Ltd повышается на 3,4%, Shenzhou International Group Holdings - на 3,2%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,1%.

Капитализация WuXi AppTec уменьшается на 5,3%, Zijin Mining Group - на 4,6%, CMOC Group - на 4,4%, Pop Mart International - на 3,9%, Wuxi Biologics - на 3,8%.

Значение японского Nikkei 225 сокращается на 0,8%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Fujikura (-19,1%). Рыночная стоимость Mitsubishi Materials снижается на 12,7%, Dai Nippon Printing - на 11%, Sumitomo Realty & Development и Mitsui Fudosan - на 8,9%.

Tokai Carbon наращивает капитализацию на 17,7%, Odakyu Electric Railway - на 9,9%, Nissui Corp.- на 9,8%, Sumitomo Chemical - на 9,6%, SCREEN Holdings - на 8,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,2%.

Цена акций Korean Air Lines растет на 4,3%, Posco - на 1,6%, Samsung Electronics - на 2,3%. Котировки бумаг SK Hynix уменьшаются на 1,4%, Hyundai Motor - на 2%.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,2%.

Капитализация BHP при этом увеличивается на 0,7%, Rio Tinto - на 1%.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск торгуются по $106,26 за баррель, на $0,63 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $2,14 (2%), до $105,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,66 (0,65%), до $101,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $1,16 (1,14%), до $101,02 за баррель.

Участники рынка ждут итогов встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что основной ее темой станут вопросы торговли. Тем не менее глава Белого дома ранее говорил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с лидером Китая, хотя и отметил, что Вашингтону вряд ли понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта с Тегераном.

Рынок находится в режиме ожидания, написали эксперты ING в аналитическом обзоре. Трейдеры, возможно, возлагают слишком большие надежды на то, что переговоры в Пекине будут способствовать улучшению ситуации на Ближнем Востоке, полагают они.

Ормузский пролив остается заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива.

"Если добиться существенного прогресса в открытии пролива не удастся, у США может не остаться иного выбора, кроме как возобновить военные действия", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду представило новые оценки, предполагающие формирование дефицита предложения на рынке нефти в этом году, тогда как еще в апреле прогнозировался профицит. В отчете МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьезный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.

Между тем министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тыс. баррелей.