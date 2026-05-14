Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за апрель
В апреле 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Т-Банк, в пятерку лидеров также вошли ПСБ и...
 
Продажа бензина АИ-92 приносит АЗС убыток
Российские автозаправочные станции при продаже одного литра бензина АИ-92 сейчас несут убыток в размере 84 копеек. В то же время реализация литра АИ-95 приносит около 47 копеек прибыли, а дизельного топлива - 3,68 рубля. Об этом говорится в...
 
Порог дохода для плательщиков НДС предлагают заморозить
Действующий сейчас порог годового дохода в 20 млн руб. для плательщиков НДС необходимо закрепить на три года, так как у налоговых органов достаточно инструментов для "индивидуальной работы" с искусственным дроблением бизнеса. Такое мнение высказал...
 
14 мая 2026 года 09:10

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды по итогам торгов в среду, Dow Jones снизился. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в четверг. Нефть умеренно дорожает утром четверга, Brent торгуется около $106,3 за баррель.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы благодаря подъему технологического сектора, тогда как Dow Jones снизился.

"В условиях продолжающегося роста инфляции технологический сектор остается устойчивым, - полагает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. - И после некоторого спада во вторник, акции чипмейкеров резко выросли".

Рост цен производителей в США (индекс PPI) в апреле ускорился до 6% в годовом выражении из-за скачка стоимости энергоносителей с началом войны в Иране, сообщило министерство труда в среду. Темпы подъема стали максимальными с декабря 2022 года.

Опрошенные Trading Economics аналитики ждали менее существенного увеличения - на 4,9%.

Кроме того, данные за март были пересмотрены до роста на 4,3% с объявленных ранее 4%.

Хотя апрельский скачок индекса PPI был в основном вызван перебоями в поставках энергоресурсов из-за закрытия Ормузского пролива, отчет ведомства показал, что резкий подъем цен на нефть начинает сказываться на различных отраслях. Это означает, что усиление инфляции, вероятно, распространится по всей экономике.

Последние данные развеивают любые оставшиеся надежды на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой. Более того, президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз заявила в среду, что повышение ставки может быть вполне вероятным, если инфляционное давление не ослабнет.

Между тем аналитики Morgan Stanley улучшили прогноз значения S&P 500 на конец текущего года до 8000 пунктов по сравнению с ожидавшимися ранее 7800 пунктами. Это обусловлено сильными финансовыми показателями компаний, акции которых входят в расчет индекса. Эксперты банка ожидают, что их прибыль в расчете на акцию в среднем увеличится на 23% в 2026 году.

В первом квартале прибыль 83,2% из 440 уже отчитавшихся компаний оказалась лучше консенсус-прогнозов, по данным LSE GIBES.

Котировки акций Nebius Group в среду подскочили на 15,7% на новости о том, что выручка разработчика облачных сервисов в первом квартале взлетела в 7,8 раза.

Эксперты Morgan Stanley назвали партнерство Ford Motor (SPB: F) с китайским производителем аккумуляторов CATL недооцененным конкурентным преимуществом, что вызвало взлет стоимости акций автомобильной компании на 13,2% (максимальный дневной прирост за шесть лет).

Цена бумаг чипмейкеров выросла: ON Semiconductor Corp. - на 11,1%, Micron Technology - на 4,8%, Texas Instruments - на 3,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,3%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 1,4%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 1,4%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ), 3M Co. (SPB: MMM) и Tesla (SPB: TSLA) - на 2,7%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,6%.

Между тем бумаги International Business Machines (SPB: IBM) подешевели на 2,1%, Visa Inc. (SPB: V) - на 1,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%, American Express Co. (SPB: AXP) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,5%.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 67,36 пункта (на 0,14%) и составил 49693,2 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 43,29 пункта (на 0,58%) - до 7444,25 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 314,14 пункта (на 1,2%) и завершил сессию на отметке 26402,34 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в четверг.

Инвесторы ждут итогов переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Предполагается, что главы государств сосредоточатся на обсуждении торговых вопросов, а не конфликта на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Li Auto (SPB: LI) и отчитавшейся накануне Alibaba (SPB: BABA), дорожающие на 5,2%. Рыночная стоимость Orient Overseas (International) Ltd повышается на 3,4%, Shenzhou International Group Holdings - на 3,2%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,1%.

Капитализация WuXi AppTec уменьшается на 5,3%, Zijin Mining Group - на 4,6%, CMOC Group - на 4,4%, Pop Mart International - на 3,9%, Wuxi Biologics - на 3,8%.

Значение японского Nikkei 225 сокращается на 0,8%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Fujikura (-19,1%). Рыночная стоимость Mitsubishi Materials снижается на 12,7%, Dai Nippon Printing - на 11%, Sumitomo Realty & Development и Mitsui Fudosan - на 8,9%.

Tokai Carbon наращивает капитализацию на 17,7%, Odakyu Electric Railway - на 9,9%, Nissui Corp.- на 9,8%, Sumitomo Chemical - на 9,6%, SCREEN Holdings - на 8,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,2%.

Цена акций Korean Air Lines растет на 4,3%, Posco - на 1,6%, Samsung Electronics - на 2,3%. Котировки бумаг SK Hynix уменьшаются на 1,4%, Hyundai Motor - на 2%.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,2%.

Капитализация BHP при этом увеличивается на 0,7%, Rio Tinto - на 1%.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск торгуются по $106,26 за баррель, на $0,63 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $2,14 (2%), до $105,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,66 (0,65%), до $101,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $1,16 (1,14%), до $101,02 за баррель.

Участники рынка ждут итогов встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что основной ее темой станут вопросы торговли. Тем не менее глава Белого дома ранее говорил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с лидером Китая, хотя и отметил, что Вашингтону вряд ли понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта с Тегераном.

Рынок находится в режиме ожидания, написали эксперты ING в аналитическом обзоре. Трейдеры, возможно, возлагают слишком большие надежды на то, что переговоры в Пекине будут способствовать улучшению ситуации на Ближнем Востоке, полагают они.

Ормузский пролив остается заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива.

"Если добиться существенного прогресса в открытии пролива не удастся, у США может не остаться иного выбора, кроме как возобновить военные действия", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду представило новые оценки, предполагающие формирование дефицита предложения на рынке нефти в этом году, тогда как еще в апреле прогнозировался профицит. В отчете МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьезный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.

Между тем министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тыс. баррелей.


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 мая 2026 года 19:39
Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2660п по индексу МосБиржи в рамках коррекции вместе с нефтью
Москва. 14 мая. Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, отката металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел ниже $105 за баррель) на фоне продуктивных переговоров лидеров США и Китая в том числе по иранской проблематике. Индекс МосБиржи опустился ниже 2660 пунктов.    читать дальше
14 мая 2026 года 19:23
Рубль в четверг подрос в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 14 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль немного подорожал на фоне высоких цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,768 руб., что на 4,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
14 мая 2026 года 19:04
Рубль не прекращает попыток ускорить рост - "БКС МИ"
Рубль не прекращает попыток ускорить рост, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина. "Рубль после негативного старта резко подорожал к юаню, но вскоре сдал позиции, - пишет эксперт. - В середине торгов произошел еще один импульс укрепления российской валюты, однако он...    читать дальше
14 мая 2026 года 18:34
Доходности 10-летних и 5-летних ОФЗ могут составить соответственно 14% и 13% в конце 2026г - "СберИнвестиции"
Доходности 10-летних и 5-летних ОФЗ могут составить соответственно 14% и 13% в конце 2026 года, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". Растет неопределенность вокруг снижения ключевой ставки - нет ясности, как быстро и на сколько еще регулятор готов опускать ставку. На этом фоне...    читать дальше
14 мая 2026 года 18:03
Рубль сохраняет потенциал укрепления к юаню до конца мая - ПСБ
Рубль сохраняет потенциал укрепления по отношению к юаню до конца текущего месяца, считает аналитик ПСБ Богдан Зварич. "До конца месяца у рубля сохраняется потенциал для укрепления. При этом ближе к окончанию мая на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам, он получит дополнительную...    читать дальше
14 мая 2026 года 17:35
Силы продавцов в акциях НоваБев уменьшаются - "Велес Капитал"
Силы продавцов в акциях "НоваБев Групп" уменьшаются, инвесторы ждут фундаментальный позитив, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Бумаги эмитента чувствуют себя лучше рынка в текущий момент, отмечает эксперт. В конце апреля компания...    читать дальше
14 мая 2026 года 17:10
Цена ADR TSMC может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента растут в цене на расширенных торгах, после того как компания повысила прогноз по мировому рынку полупроводников до более чем...    читать дальше
14 мая 2026 года 16:35
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова. "Считаем результаты эмитента за апрель 2026 года по РСБУ умеренно позитивными. Чистая процентная маржа остается на высоком уровне, стоимость риска относительно низкая,...    читать дальше
14 мая 2026 года 16:01
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком", - говорится в комментарии аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО. "Все показатели были близки к нашим прогнозам, смотрим на отчетность нейтрально. Сохраняем наш взгляд...    читать дальше
14 мая 2026 года 15:32
Прогнозная цена акций Ростелекома - 81 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость обыкновенных акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 81 рубль за штуку, считает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова. Эмитент представил сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года, продемонстрировав двузначные темпы роста ключевых показателей,...    читать дальше
14 мая 2026 года 15:30
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 14 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг. Рубль немного дорожает на фоне высоких цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,773 руб., что на 4,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
14 мая 2026 года 15:02
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Акрона до 21107,4 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Акрон" с 20177,8 руб. до 21107,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "Акрона" с начала года...    читать дальше
14 мая 2026 года 14:28
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли Ростелекома продолжится до конца года - Freedom Finance Global
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли "Ростелекома" продолжится до конца текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Компания представила результаты по МСФО за первый квартал, в котором ее выручка в соответствии с консенсусом и ориентиром Freedom...    читать дальше
14 мая 2026 года 14:00
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Ростелекома на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Ростелеком опубликовал" отчетность за 1К26 по МСФО - Выручка выросла на 10% г/г до 209 млрд руб. Показатель OIBDA...    читать дальше
14 мая 2026 года 13:20
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 60 рублей за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. Телекоммуникационный провайдер представил финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за I квартал 2026 года: - Выручка...    читать дальше
