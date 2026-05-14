14 мая 2026 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

США во время недавних переговоров с Ираном в Исламабаде добивались открытия Ормузского пролива и вывоза с иранской территории обогащенного до 60% урана, а Тегеран в целом был согласен на это, заявил в среду член иранской переговорной команды Махмуд Набавиан. "Во время переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у США есть два главных требования к Ирану: во-первых, полное открытие Ормузского пролива, а во-вторых - вывоз из Ирана всего обогащенного на 60% урана", - приводит его слова агентство ИСНА.

По словам Набавиана, американские переговорщики заявили, что если Иран будет готов сотрудничать, то Штаты согласятся разморозить иранские активы на $6 млрд. Вэнс также предложил, что переговоры могут продолжиться на основе предложенного США плана, и возглавляющий иранскую делегацию спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф согласился на такие условия.

Однако, как рассказал агентству член делегации, после того как позиции сторон сблизились, Вэнс внезапно заявил, что президент США Дональд Трамп не примет и такое соглашение. Галибаф, в свою очередь, выразил недоумение по поводу того, что Трамп отверг подготовленный американской стороной план. А Вэнс пояснил, что на самом деле план принадлежал начальнику штаба армии Пакистана Асиму Муниру, который выступал в качестве посредника.

Председатель КНР Си Цзиньпинь и Трамп в четверг начали переговоры в китайской столице. "Ожидаю, что мы обменяемся мнениями по главным темам, которые важны нашим странам и всему миру", - заявил китайский лидер на открытой для СМИ части встречи. Также Си Цзиньпин подчеркнул, что стабильные отношения Вашингтона и Пекина выгодны всем. Он выразил мнение, что общих интересов у США и Китая больше, чем разногласий. Трамп, в свою очередь, заявил, что благодаря встрече в Пекине отношения США и Китая "будут лучше, чем когда бы то ни было". Он выразил надежду на плодотворные переговоры по теме торговли.

Отношения с Китаем являются для США главным геополитическим вызовом, полагает американский госсекретарь Марко Рубио. "Это одновременно наш главный политический вызов с точки зрения геополитики, но это же для нас и самые важные отношения, которыми надо управлять", - сказал Рубио в интервью Fox News. Он добавил, что КНР - "большая, сильная страна". "Однако есть наши интересы, которые могут идти вразрез с их интересами. (...) И для того чтобы избежать войн и сохранить мир и стабильность, мы должны этими (отношениями - ИФ) управлять", - пояснил руководитель Госдепартамента. Он отметил, что также существуют сферы, в которых Вашингтон и Пекин могут сотрудничать.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы благодаря подъему технологического сектора, тогда как Dow Jones снизился. Рост цен производителей в США (индекс PPI) в апреле ускорился до 6% в годовом выражении из-за скачка стоимости энергоносителей с началом войны в Иране, сообщило министерство труда в среду. Темпы подъема стали максимальными с декабря 2022 года. Аналитики ждали менее существенного увеличения - на 4,9%. Кроме того, данные за март были пересмотрены до роста на 4,3% с объявленных ранее 4%.

Хотя апрельский скачок индекса PPI был в основном вызван перебоями в поставках энергоресурсов из-за закрытия Ормузского пролива, отчет ведомства показал, что резкий подъем цен на нефть начинает сказываться на различных отраслях. Это означает, что усиление инфляции, вероятно, распространится по всей экономике. Последние данные развеивают любые оставшиеся надежды на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой. Более того, президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз заявила в среду, что повышение ставки может быть вполне вероятным, если инфляционное давление не ослабнет.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в четверг. Инвесторы ждут итогов переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Предполагается, что главы государств сосредоточатся на обсуждении торговых вопросов, а не конфликта на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,9%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%. Значение японского Nikkei 225 сокращается на 0,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $105,98 за баррель, на 0,33% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 2%, до $105,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,31%, до $101,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 1,14%, до $101,02 за баррель.

Нефтяной рынок находится в режиме ожидания, написали эксперты ING в аналитическом обзоре. Трейдеры, возможно, возлагают слишком большие надежды на то, что переговоры в Пекине будут способствовать улучшению ситуации на Ближнем Востоке, полагают они. Ормузский пролив остается заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива. "Если добиться существенного прогресса в открытии пролива не удастся, у США может не остаться иного выбора, кроме как возобновить военные действия", - отметил аналитик ING Тони Сикамор.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду представило новые оценки, предполагающие формирование дефицита предложения на рынке нефти в этом году, тогда как еще в апреле прогнозировался профицит. В отчете МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьезный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.

Между тем министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 3,1 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 12,677 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,291 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали небольшой рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 мая увеличился на 0,04% и составил 120,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1285,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+0,81%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,34%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,28%) и "Ростелеком-002P-06R" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,66%), "Почта России БО-002P-03" (-0,53%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" ("ПИР") установило ставки 1-30-го купонов облигаций серии БО-06-001Р объемом 400 млн рублей на уровне 25,5% годовых. Сбор заявок на выпуск со сроком обращения 2,5 года прошел 13 мая. Техразмещение состоится 15 мая.

ВЭБ (OKPO code: 00005061) зафиксировал объем размещения нового типа облигаций с индексацией номинальной стоимости на величину прироста значения индекса RUONIA на уровне 150 млрд рублей, а также установил финальный ориентир ставки полугодового купона в размере 1,85% годовых. Сбор заявок на выпуск серии ПБО-002Р-58 прошел 13 мая. Планируемый объем размещения составлял не менее 100 млрд рублей. Первоначальный номинал - 1 тыс. рублей, цена размещения - 100% номинала. Срок обращения бондов составит 3 года и 1 месяц (1128 дней). Техразмещение облигаций запланировано на 15 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.

СФО "ВТБ РКС Олимп" 15 мая планирует начать размещение выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А3 объемом 5,85 млрд рублей. Размещение продлится до 19 июня. Срок обращения выпуска - 7,6 года. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 15,3% годовых. Бонды будут размещены в рамках бессрочной программы облигаций эмитента с залоговым обеспечением совокупным номинальным объемом до 200 млрд рублей. Облигации каждой сделки секьюритизации в рамках программы обеспечиваются залогом денежных требований отдельно от залога денежных прав по другим сделкам, а денежные средства размещаются на отдельных залоговых счетах эмитента.

ГК "Автодор" (OKPO code: 94158138) установила ставки 1-12-го ежемесячных купонов облигаций серии БО-004Р-08 объемом 10,2 млрд рублей на уровне 14,90% годовых. Срок обращения выпуска - 2,6 года. Сбор заявок на выпуск прошел 12 мая. Техразмещение состоится 15 мая.

ООО "Кеарли групп" установило ставку ежемесячных купонов 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 120 млн рублей на уровне 25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Размещение займа начнется 15 мая и продлится до 31 августа или даты размещения последней облигации выпуска. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций эмитента на 129,45 млн рублей. Купоны по нему выплачиваются ежемесячно, а с сентября начнется амортизационное погашение (предстоит погасить 25% от номинала).

СФО "ТБ-8" 27 мая разместит три выпуска 4-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями: класса "А1" объемом 24 млрд рублей, класса "А2" объемом 8 млрд рублей и класса "Б" объемом 8 млрд рублей. Компания 21-22 мая планирует провести сбор заявок на выпуск класса "А1".

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-001Р-03 на уровне 17,50% годовых. Выпуск сроком обращения 10 лет объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2017 года по ставке 8,45% годовых.

ООО "Биннофарм групп" установило ставку 19-20-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 15% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2021 года. Ставка текущего квартального купона также составляет 15% годовых. По выпуску 25 мая предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 14 по 20 мая.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 9 млн 209 тыс. 596 облигаций серии 001P-20 по цене 100% от номинала или 92% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в мае 2021 года по ставке 8,2% годовых.

ООО "Племзавод "Пушкинское" допустило технический дефолт при выплате 10-го купона и погашении первой части номинала облигаций серии 001Р-01 на общую сумму 18 млн 976 тыс. рублей. Дата истечения срока технического дефолта - 26 мая. Как отмечается в сообщении компании, неисполнение эмитентом обязательства перед владельцами облигаций вызвано нехваткой оборотных средств. В апреле эмитент смог полностью погасить выпуск облигаций серии БО-01 на сумму 38,8 млн рублей, а также выплатить 9-й купон по облигациям серии 001Р-01 на 8,976 млн рублей после ухода с данными выплатами в феврале в фактический дефолт. В настоящее время в обращении остаются два выпуска биржевых бондов эмитента на 400 млн рублей.

Московская биржа с 13 мая включила все выпуски облигаций ООО "Соби-лизинг" серий 001P-02 - 001P-08 в сектор повышенного инвестиционного риска. Эмитент 13 мая сообщил о техническом дефолте при выплате купона и погашении части номинала облигаций 001Р-03 на общую сумму 4,97 млн рублей, а в начале мая допустил техдефолт при выплате купона и погашении очередной амортизационной части облигаций серии 001P-04 на общую сумму 5,085 млн рублей. "Отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства вызвано задержкой поступления денежных средств от покупателей", - отмечается в сообщении компании. При этом компания подтверждает свою готовность и намерение исполнить обязательства по выпускам 001Р-06 и 001Р-02. "В настоящее время "Соби-лизинг" ожидает поступления денежных средств в необходимом объеме, которые будут направлены на погашение обязательств по выпускам 001Р-04 и 001Р-03. После исполнения по ним обязательств компания незамедлительно исполнит обязательства по выпускам 001Р-06 и 001Р-02", - отмечается в сообщении. Выплаты купонов и погашение части номиналов выпусков 001Р-06 и 001Р-02 запланированы на 13 и 14 мая. В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 253,25 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


14 мая 2026 года 19:39
Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2660п по индексу МосБиржи в рамках коррекции вместе с нефтью
Москва. 14 мая. Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, отката металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел ниже $105 за баррель) на фоне продуктивных переговоров лидеров США и Китая в том числе по иранской проблематике. Индекс МосБиржи опустился ниже 2660 пунктов.
14 мая 2026 года 19:23
Рубль в четверг подрос в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 14 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль немного подорожал на фоне высоких цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,768 руб., что на 4,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
14 мая 2026 года 19:04
Рубль не прекращает попыток ускорить рост - "БКС МИ"
Рубль не прекращает попыток ускорить рост, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.
14 мая 2026 года 18:34
Доходности 10-летних и 5-летних ОФЗ могут составить соответственно 14% и 13% в конце 2026г - "СберИнвестиции"
Доходности 10-летних и 5-летних ОФЗ могут составить соответственно 14% и 13% в конце 2026 года, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций".
14 мая 2026 года 18:03
Рубль сохраняет потенциал укрепления к юаню до конца мая - ПСБ
Рубль сохраняет потенциал укрепления по отношению к юаню до конца текущего месяца, считает аналитик ПСБ Богдан Зварич.
14 мая 2026 года 17:35
Силы продавцов в акциях НоваБев уменьшаются - "Велес Капитал"
Силы продавцов в акциях "НоваБев Групп" уменьшаются, инвесторы ждут фундаментальный позитив, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
14 мая 2026 года 17:10
Цена ADR TSMC может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".
14 мая 2026 года 16:35
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова.
14 мая 2026 года 16:01
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком", - говорится в комментарии аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.
14 мая 2026 года 15:32
Прогнозная цена акций Ростелекома - 81 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость обыкновенных акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 81 рубль за штуку, считает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова.
14 мая 2026 года 15:30
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 14 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг. Рубль немного дорожает на фоне высоких цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,773 руб., что на 4,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
14 мая 2026 года 15:02
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Акрона до 21107,4 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Акрон" с 20177,8 руб. до 21107,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков.
14 мая 2026 года 14:28
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли Ростелекома продолжится до конца года - Freedom Finance Global
Сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли "Ростелекома" продолжится до конца текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
14 мая 2026 года 14:00
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Ростелекома на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.
14 мая 2026 года 13:20
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 60 рублей за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

