Прогнозная цена акций Сбербанка остается на уровне 432 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций Сбербанка на горизонте года остается на уровне 432 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал результаты за апрель 2026 года по РСБУ.

Чистая прибыль в апреле выросла за счет увеличения чистых процентных доходов (+22,5%) и высокой операционной эффективности.

При стабильном качестве активов рост кредитного портфеля остается высоким (+2,2% с начала года). Возобновление спроса на потребительские кредиты (+0,8% м/м) может положительно сказаться на результатах банка в будущем, отмечают эксперты.

"Наш целевой уровень по акциям на двенадцать месяцев - 432 рубля", - указывают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.