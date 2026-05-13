Рубль в среду подрос в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 13 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подрос на фоне дорогой нефти и данных ЦБ РФ об увеличении предложения валюты со стороны российских экспортеров. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,8155 руб., что на 3,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 14 мая на 44,58 копейки, до 73,342 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,48 рубля, до 85,9017 руб./EUR1.

"Рубль в среду подрос в паре с юанем, полагаем, что в целом его продолжает поддерживать дорогая нефть. Накануне ЦБ сообщил, что в апреле крупные российские экспортеры повысили продажи валюты почти в три раза - с мартовских $2,4 млрд до $7,3 млрд, что соответствует уровню прошлогоднего мая. Кроме того, регулятор подчеркнул, что в апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне $94,9 за баррель (на 23% выше цены марта), что уже в мае будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок. Сегодня Международное энергетическое агентство опубликовало свои расчеты, согласно которым, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в апреле достигли $19,18 млрд, увеличившись к марту на $110 млн. Относительно апреля прошлого года выручка оказалась выше на $6,28 млрд. Таким образом, полагаем, что текущее укрепление рубля обусловлено дорогой нефтью и увеличением рыночных объемов продажи валюты из-за повышения экспортной выручки нефтегазовых компаний", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте, вернув объем продаж на уровень мая 2025 года, следует из приложения к "Обзору рисков финансовых рынков" ЦБ РФ.

Нефинансовые компании (нетто-продавцы) в целом в апреле увеличили продажу валюты вдвое - до $29,8 млрд. Компании, являющиеся нетто-покупателями валюты, в апреле нарастили ее покупку до 1,2 трлн рублей с 0,9 трлн рублей.

Что касается категорий участников, то крупнейшими нетто-продавцами валюты были клиенты российских кредитных организаций (реализовали ее на 702 млрд рублей), покупателями - банки (приобрели ее на 532 млрд рублей).

"В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне $94,9 за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае", - подчеркивает Банк России.

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI движутся разнонаправленно вечером в среду.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дешевеют на 0,93%, до $106,73 за баррель. Тем временем фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,1%, до $102,27 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 8 мая, уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тыс. баррелей. Эксперты ожидали, что оба показателя снизятся примерно на 2,85 млн баррелей.

Между тем аналитики ОПЕК впервые с августа понизили оценку роста мирового спроса на нефть в 2026 году: теперь они ожидают его увеличения на 1,17 млн баррелей в сутки, до 106,33 млн б/с. Предыдущий прогноз предусматривал рост спроса на 1,38 млн б/с. При этом аналитики альянса ожидают, что мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,54 млн б/с, что на 200 тыс. б/с больше предыдущего прогноза в 1,34 млн б/с.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что мировое предложение нефти в текущем году будет отставать от спроса, что обусловлено негативными последствиями войны на Ближнем Востоке. Эксперты агентства теперь ожидают, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,03 млн б/с, предложение - 102,2 млн б/с. Еще в прошлом месяце МЭА прогнозировало избыток предложения на рынке в 2026 году.

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в апреле снова составили $19,18 млрд, увеличившись к марту на $110 млн, подсчитали аналитики МЭА. Относительно апреля прошлого года выручка была выше на $6,28 млрд.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в прошлом месяце составил 7,03 млн баррелей в сутки (б/с), что всего на 90 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем месяце, но на 480 тыс. б/с ниже уровня апреля 2025-го.

В частности, экспорт российской нефти вырос на 250 тыс. б/с - до 4,88 млн б/с. Экспорт нефтепродуктов из РФ снизился на 340 тыс. б/с - до 2,15 млн б/с. Снижение было обусловлено введением эмбарго на поставки за рубеж бензина, а также сокращением переработки на ряде НПЗ.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 13 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник выросла на 19 базисных пунктов - до 14,05% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду опустилась на 2 базисных пункта, до 14,43% годовых, версии на 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 базисный пункт, до 15,07% и 15,96% годовых.