"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций McDonald''s до $348

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций McDonald''s Corp. с $363 до $348 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня), повысив при этом оценку до "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

"Мы улучшаем взгляд на акции эмитента до "позитивного" после коррекции их котировок. При этом понижаем целевую цену с $363 до $348 - ожидаем более скромной динамики потребительского спроса и сопоставимых продаж в 2026 году. Кроме того, сохраняется давление на маржинальность компании. Вместе с тем текущая просадка, на наш взгляд, уже во многом учитывает краткосрочные риски, тогда как устойчивость бизнес-модели, сильный бренд и стабильная генерация денежного потока сохраняют привлекательный потенциал роста бумаг", - пишет эксперт.

