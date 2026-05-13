Freedom Finance Global сохраняет осторожные прогнозы в отношении ФосАгро

Freedom Finance Global сохраняет осторожные прогнозы в отношении ПАО "ФосАгро", прогнозная стоимость акций сохраняется на уровне 8000 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Учитывая сложившиеся условия инвесткомпания сохраняет осторожные прогнозы в отношении "ФосАгро".

Рост мировых цен на удобрения поддерживает инвестиционную привлекательность компании, однако квоты на экспорт удобрений, крепкий рубль и большая доля внутреннего рынка ограничивают эффект для прибыли, указывает эксперт.

"Наш таргет по бумагам - 8000 руб., рейтинг - "держать", - указывает Чернов.

При этом он отмечает, что новому подтверждению целевой цены акций эмитента или ее повышению будут способствовать результаты за первый и второй квартал 2026 года по МСФО, устойчиво высокие цены на удобрения и более слабый рубль.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.